Що таке 5 стаття НАТО та чи застосують її після падіння ракет в Польщі
Падіння ракет у Польщі, що сталось під час найбільш масованої російської атаки, стало причиною екстренних консультацій країн-членів Північноатлантичного альянсу. Серед можливих реакцій — застосування статті 5 договору НАТО.
Пункт про колективну оборону, який міститься у 5 статті, є одним із засадничих. Безпека європейського континенту вже упродовж майже 60 років будується саме на ньому. Однак, мушкетерський принцип "один за всіх і всі за одного" ніколи не проходив перевірку боєм. Чи актуальний він сьогодні та, чи є підстави для його введення, розібрався 24 канал.
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Що таке 5 стаття НАТО та які підстави для її введення
Фактично, 5 пункт угоди про оборону передбачає, що учасник Альянсу, який зазнав збройного нападу, може розраховувати на допомогу з боку інших.
Ця допомога може мати будь-який характер, не обов'язково військовий. Кожен член НАТО самостійно вирішує, яку саме допомогу надати своєму союзнику.
Також йдеться про те, що "ніякі міркування будь-якого характеру" не можуть бути виправданням такої агресії.
Текст 5 статті статуту НАТО
5 стаття дослівно звучить так: "Сторони домовилися, що збройний напад на одну чи більше з них у Європі, чи Північній Америці буде розцінено як напад всіх: і, відповідно, вони домовляються, що в разі здійснення такого нападу кожна з них, реалізуючи своє законне право на індивідуальну чи колективну самооборону, підтверджене Статтею 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, надасть допомогу тій Стороні або Сторонам, які зазнали нападу, і одразу здійснить, індивідуально чи спільно з іншими Сторонами, такі дії, які вважатимуться необхідними, включаючи застосування збройної сили, з метою відновлення і збереження безпеки у Північноатлантичному регіоні.
Про кожний такий збройний напад і про всі заходи, вжиті у зв'язку з ним, буде негайно повідомлено Раду Безпеки ООН. Такі заходи будуть припинені після того, як Рада Безпеки вживе заходів, необхідних для відновлення і підтримання міжнародного миру та безпеки".
Чи застосовували статтю уже колись
5 ж статтю використали лише одного разу – після нападів на Сполучені Штати 11 вересня, на знак солідарності. Але Вашингтон звернувся за реальною підтримкою лише через 2 роки, коли почалася операція проти "Аль-Каїди" і талібів в Афганістані.
Чи є наразі підстави для введення 5 статті НАТО
НАТО від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну озвучує досить чіткі, але водночас обережні висловлювання щодо ймовірного втручання у війну.
Чи стане інцидент у Польщі приводом для активації статті 5, поки що невідомо. Очевидно, при ухваленні такого рішення учасники Альянсу керуватимуться зокрема політичними міркуваннями, а також враховуватимуть, наскільки такий удар був навмисним.
Водночас країни Балтії вже заявили, що готові надати усіляку допомогу Польщі, з'явилися пропозиції щодо закриття неба над Україною, зокрема, над її західною частиною.Важливо! У НАТО заявили, що ознаки навмисної атаки по Польщі відсутні. Ймовірно, ракети впали випадково – розслідування триває. Також у НАТО не бачать підстав для введення й 4 статті оборонної угоди.
Останні події щодо падіння російських ракет на території Польщі:
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що повну відповідальність за падіння ракет несе Росія.
- Столтенберг зауважив, що за попереднім аналізом, інцидент, ймовірно, був спричинений українською ракетою ППО, випущеною для захисту території нашої держави від атак російських крилатих ракет.
- Президент Польщі Анджей Дуда також зазначив, що наразі найбільш ймовірно, що це таки була ракета української ППО, але виробили її у Росії.
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