Що таке 5 стаття НАТО та чи застосують її після падіння ракет в Польщі

Падіння ракет у Польщі, що сталось під час найбільш масованої російської атаки, стало причиною екстренних консультацій країн-членів Північноатлантичного альянсу. Серед можливих реакцій — застосування статті 5 договору НАТО.

Пункт про колективну оборону, який міститься у 5 статті, є одним із засадничих. Безпека європейського континенту вже упродовж майже 60 років будується саме на ньому. Однак, мушкетерський принцип "один за всіх і всі за одного" ніколи не проходив перевірку боєм. Чи актуальний він сьогодні та, чи є підстави для його введення, розібрався 24 канал.

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Що таке 5 стаття НАТО та які підстави для її введення

Фактично, 5 пункт угоди про оборону передбачає, що учасник Альянсу, який зазнав збройного нападу, може розраховувати на допомогу з боку інших.

Ця допомога може мати будь-який характер, не обов'язково військовий. Кожен член НАТО самостійно вирішує, яку саме допомогу надати своєму союзнику.

Що може вважатися "збройним нападом", у Північноатлантичному договорі прямо не прописано. Але в документах ООН міститься широкий перелік ознак агресії – зокрема, застосування будь-якої зброї державою проти території іншої держави.

Також йдеться про те, що "ніякі міркування будь-якого характеру" не можуть бути виправданням такої агресії.

Текст 5 статті статуту НАТО

5 стаття дослівно звучить так: "Сторони домовилися, що збройний напад на одну чи більше з них у Європі, чи Північній Америці буде розцінено як напад всіх: і, відповідно, вони домовляються, що в разі здійснення такого нападу кожна з них, реалізуючи своє законне право на індивідуальну чи колективну самооборону, підтверджене Статтею 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, надасть допомогу тій Стороні або Сторонам, які зазнали нападу, і одразу здійснить, індивідуально чи спільно з іншими Сторонами, такі дії, які вважатимуться необхідними, включаючи застосування збройної сили, з метою відновлення і збереження безпеки у Північноатлантичному регіоні.

Про кожний такий збройний напад і про всі заходи, вжиті у зв'язку з ним, буде негайно повідомлено Раду Безпеки ООН. Такі заходи будуть припинені після того, як Рада Безпеки вживе заходів, необхідних для відновлення і підтримання міжнародного миру та безпеки".

Чи застосовували статтю уже колись

5 ж статтю використали лише одного разу – після нападів на Сполучені Штати 11 вересня, на знак солідарності. Але Вашингтон звернувся за реальною підтримкою лише через 2 роки, коли почалася операція проти "Аль-Каїди" і талібів в Афганістані.

Чи є наразі підстави для введення 5 статті НАТО

НАТО від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну озвучує досить чіткі, але водночас обережні висловлювання щодо ймовірного втручання у війну.

Чи стане інцидент у Польщі приводом для активації статті 5, поки що невідомо. Очевидно, при ухваленні такого рішення учасники Альянсу керуватимуться зокрема політичними міркуваннями, а також враховуватимуть, наскільки такий удар був навмисним.

Водночас країни Балтії вже заявили, що готові надати усіляку допомогу Польщі, з'явилися пропозиції щодо закриття неба над Україною, зокрема, над її західною частиною.

Останні події щодо падіння російських ракет на території Польщі:

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що повну відповідальність за падіння ракет несе Росія.

Столтенберг зауважив, що за попереднім аналізом, інцидент, ймовірно, був спричинений українською ракетою ППО, випущеною для захисту території нашої держави від атак російських крилатих ракет.

Президент Польщі Анджей Дуда також зазначив, що наразі найбільш ймовірно, що це таки була ракета української ППО, але виробили її у Росії.

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