Что такое 5 статья НАТО и применят ли ее после падения ракет в Польше

Падение ракет в Польше, произошедшее во время наиболее массированной российской атаки, стало причиной экстренных консультаций стран-членов Североатлантического альянса. Среди возможных реакций – применение статьи 5 договора НАТО.

Пункт о коллективной обороне, содержащийся в 5 статье, является одним из основных. Безопасность европейского континента уже почти 60 лет строится именно на нем. Однако мушкетерский принцип "один за всех и все за одного" никогда не проходил проверку боем. Актуален ли он сегодня и есть ли основания для его введения, разобрался 24 канал.

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Что такое 5 статья НАТО и какие основания для ее введения

Фактически, 5 пункт соглашения об обороне предусматривает, что участник Альянса, подвергшийся вооруженному нападению, может рассчитывать на помощь со стороны других.

Эта помощь может носить любой характер, не обязательно военный. Каждый член НАТО самостоятельно решает, какую помощь оказать своему союзнику.

Что может считаться "вооруженным нападением", в Североатлантическом договоре прямо не прописано. Но в документах ООН содержится широкий перечень признаков агрессии – в частности применение любого оружия государством против территории другого государства.

Также говорится, что "никакие соображения любого характера" не могут быть оправданием такой агрессии.

Текст 5 статьи устава НАТО

5 статья дословно звучит так: " Стороны договорились, что вооруженное нападение на одну или более из них в Европе или Северной Америке будет расценено как нападение всех: и, соответственно, они договариваются, что в случае совершения такого нападения каждая из них, реализуя свое законное право на индивидуальную или коллективную самооборону, подтвержденное Статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, предоставит помощь той Стороне или подвергшимся нападению Сторонам и сразу совершит, индивидуально или совместно с другими Сторонами, такие действия, которые считаются необходимыми, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и сохранения безопасности в Североатлантическом регионе.

О каждом таком вооруженном нападении и обо всех мерах, предпринятых в связи с ним, будет немедленно уведомлен Совет Безопасности ООН. Такие меры будут прекращены после того, как Совет Безопасности примет меры, необходимые для восстановления и поддержания международного мира и безопасности".

Применяли ли статью уже когда-то

5 же статью использовали только однажды – после нападений на Соединенные Штаты 11 сентября, в знак солидарности. Но Вашингтон обратился за реальной поддержкой всего через 2 года, когда началась операция против "Аль-Каиды" и талибов в Афганистане.

Есть ли основания для введения 5 статьи НАТО

НАТО с начала полномасштабного вторжения России в Украину озвучивает достаточно четкие, но в то же время осторожные высказывания по поводу вероятного вмешательства в войну.

Станет ли инцидент в Польше поводом для активации статьи 5, пока неизвестно. Очевидно, при принятии такого решения участники Альянса будут руководствоваться, в частности, политическими соображениями, а также будут учитывать, насколько такой удар был умышленным.

В то же время, страны Балтии уже заявили, что готовы оказать всяческую помощь Польше, появились предложения по закрытию неба над Украиной, в частности, над ее западной частью.

Последние события по падению российских ракет на территории Польши:

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что полную ответственность за падение ракет несет Россия.

Столтенберг отметил, что по предварительному анализу инцидент, вероятно, был вызван украинской ракетой ПВО, выпущенной для защиты территории нашего государства от атак российских крылатых ракет.

Президент Польши Анджей Дуда также отметил, что сейчас наиболее вероятно, что это была ракета украинской ПВО, но выработали ее в России.

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