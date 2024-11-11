Коли в Україні запустять 5G, де тестуватимуть і чи не загрожує це військовим і здоров'ю людей

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На початку листопада очільник Мінцифри Михайло Федоров анонсував запуск пілотного 5G в Україні. Пілот триватиме два роки у трьох містах. Під час тестувань НКЕК та Український державний центр радіочастот перевірять, чи обладнання 5G не впливає на роботу військових мереж.

5G здатен передавати дані в 10 разів швидше, ніж 4G, тому створює нові можливості для обміну великими обсягами інформації на надвисоких швидкостях, каже Федоров. Повноцінний запуск нової технології має завершитися в Україні до 2030 року.

24 Канал поговорив зі Станіславом Прибитьком, керівником напряму розвитку мобільного інтернету Мінцифри, про те, в яких містах в Україні запустять 5G, що отримають абоненти та що буде після 5G.

Що таке 5G 5G – це передостанній із наявних поколінь мобільного зв'язку. Наступний – 6G, що наразі лише розгортається та тестується в низці країн. В Україні поки що масово працює попередній формат зв'язку, 4G.



П'ята генерація комунікацій, наступна після поколінь, що припали на 1980-ті – 2010-ті, розгортається з 2019 року. Має швидкість завантаження до 10 Гігабітів у секунду. Розгортання шостого покоління очікується у другій половині 2020-х, воно забезпечить значно вищі швидкості завантаження до 1 Терабіта у секунду.

Для чого тестуватимуть 5G в Україні

Для повномасштабного національного запуску 5G треба провести підготовчу роботу, провести наукові дослідження спільно з Силами оборони, пояснює Прибитько. Водночас тестування вирішили запустити, оскільки є можливість це зробити – насамперед перевірити сумісність 5G-обладнання з військовими технологіями в Україні.

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Також мобільні оператори мають розробити технічне планування своїх мереж, щоб зрозуміти, як 5G працюватиме в мережі, в яких населених пунктах. Це допоможе зрозуміти, як далі масштабувати цей формат звʼязку на всю країну, пояснює співрозмовник.



Станіслав Прибитько / Фото надане Мінцифрою

Тестування 5G надасть можливість представникам бізнесу перевірити використання цієї технології для комерції. Тобто для можливості розробки програмного забезпечення для девайсів, які підтримують 5G-технологію, розробки певних датчиків чи інших типів обладнання,

– додає Прибитько.

За словами представника Мінцифри, відомству також потрібно прокомунікувати з виробниками смартфонів, щоб вони оновили програмне забезпечення та дозволили в Україні використовувати технологію 5G. Це окреме завдання, бо автоматично 5G не працює по всьому світу.

Треба також зробити певні підготовчі роботи зі сторони виробників обладнання. Крім того, час для тестування дозволить підготуватись до аукціону для продажу ліцензій на 5G по всій країні, затвердити умови ліцензій для 5G та визначити вартість частот, які потім будуть продані на аукціоні,

– каже Прибитько.

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Тестування 5G, на його думку, стимулюватиме українців оновити свої смартфони та купувати пристрої з підтримкою 5G. Зараз в Україні близько 15,5% телефонів підтримують 5G.

Де тестуватимуть 5G

Відповідно до змін плану радіочастот тестування розпочнеться зі Львова. Оператори встановлять там базові станції, які підтримують цю технологію.

Карта міст, де буде 5G в Україні / Інфографіка 24 Каналу

Держава та бізнес протягом певного часу будуть вивчати вплив цього обладнання на військове обладнання. І після того такого внутрішнього тестування, якщо не буде жодних проблем із взаємодії між базовими станціями та військовим обладнанням, можна буде продовжити тестування в Києві та Одесі,

– пояснює представник Мінцифри.

За словами Станіслава Прибитька, звичайні абоненти зможуть скористатися послугами швидшого інтернету. Мережі запустять у центрах міст. А от повноцінна мережа 5G з'явиться в Україні лише після завершення воєнного стану – за рік після цього можна буде говорити про аукціон на частоти 5G.

Які переваги отримають абоненти

Українські абоненти отримають швидкість інтернету до 10 разів вищу, ніж у технології 4G, стверджує Станіслав Прибитько.

Під час тестування 5G зможуть скористатися кілька мільйонів людей, понад пʼять мільйонів власників смартфонів з 5G.

5G також покращить голосовий зв'язок – коли абоненти переходитимуть з 4G на 5G, звільнятимуться певні частоти на 4G. Своєю чергою це зменшуватиме навантаження на мережу, особливо під час можливих перевантажень або вимкнень електрики.

Як до тестування залучені оператори

Оператори будуть максимально залучені до тестування 5G, адже нове покоління звʼязку запускається саме на їхніх мережах, пояснює співрозмовник: "Ми разом з операторами наразі працюємо над плануванням запуску технології".

Зі сторони держави ми зробили все, щоб пілотне впровадження технології було технічно можливим, економічно вигідним для операторів під час воєнного стану, та спростили вимоги для тестування цієї технології. Оператори самі будуть вже визначати локації, де вони планують встановити базові станції, і кількість базових станцій для встановлення. Тому таке тестування максимально відкрите,

– пояснює Прибитько.

До анонсу тестування оператори могли запускати лише мережі всередині приміщень, як-от на "Промприладі" в Івано-Франківську.

Також оператори самостійно визначатимуть, яке обладнання їм потрібно придбати для 5G. У Мінцифрі впевнені, що оператори розуміють важливість безпеки та захисту даних своїх абонентів. Тому дешеве та небезпечне обладнання не будуть закуповувати.

Чи не застаріє 5G до 2030 року та як її використовують

Ми врахували, що технологія 4G була запущена у 2010 році і вона досі актуальна. Зараз її використовують найбільш активні оператори у своїх мережах. Технологія 5G запустилася в Європі з 2019 року, і вона ще продовжує свій розвиток,

– зазначає Прибитько.

Співрозмовник додає, що європейські оператори продовжують покривати території своїх країн цією технологією. В деяких країнах покрито понад 90% абонентів. Але, оскільки будівництво базових станцій займає тривалий час, мобільні технології не швидко змінюються та оновлюються.

В Україні зараз понад 36 тисяч базових станцій. Щоб запустити по всій країні технологію 5G, потрібно буде декілька років на розгортання лише обладнання.

До 2030 року технологія 5G точно не застаріє,

– запевнює Прибитько.

За кілька років технологія 5G стане лише ефективнішою – одна з переваг технології це використання на заводах, коли можна автоматизувати виробництво, у морських портах, щоб збільшувати обіг контейнерів, аналізувати рух транспорту в містах.

Є й технологія 6G, її вивчають та формують до неї технічні вимоги. Європейські країни вкладають сотні мільйонів євро для вивчення потенційних нових можливостей технології 6G, пояснює співрозмовник. Але в Європі такі мережі ще не запускають, а розбудовують 4G та 5G.

До теми На шляху до 6G науковці досягли швидкості передачі даних у 9 000 разів більшої, ніж у 5G

Як подолати конспірологічні теорії щодо 5G

Цікаво! Під час пандемії COVID розгортання 5G дивним чином пов'язали із поширенням коронавірусної хвороби, хоча вчені давно вже спростували подібний зв'язок.



За перші тижні локдауну у Великій Британії було пошкоджено десятки телекомунікаційних веж. Група MobileUK, що об'єднує чотири основні мобільні мережі Великої Британії, звернулася з відкритим листом до клієнтів із проханням допомогти припинити вандалізм. У компанії наголосили, що наукові докази зв'язку між 5G та COVID відсутні. Аналогічна історія сталася і в Україні, коли жителі Закарпаття протестували проти встановлення вежі нібито 5G через те, що вона начебто призводить до раку.

На цей момент в Україні ще не проводили оцінки ставлення громадян до 5G, оскільки ми лише розпочинаємо підготовку до пілотного запуску цієї технології, каже Прибитько. Проте, вивчаючи європейський досвід, можна побачити, що у деяких країнах на початку також існували певні занепокоєння серед населення.

Відповідно, уряди цих країн запускали інформаційні кампанії, у яких міністерства охорони здоров’я і відповідні державні органи пояснювали громадянам, що 5G є безпечною технологією.

Інформаційні кампанії в Європі наголошували, що 5G використовує ті самі радіочастоти, які застосовувалися у попередніх поколіннях мобільного зв’язку. Технологія не має кардинальних відмінностей від 3G чи 4G, що стосується впливу на здоров'я, а телефони, які підтримують 5G, працюють за тими ж принципами. Тому немає підстав для занепокоєння щодо використання 5G-мереж.

Всесвітня організація охорони здоров'я також висловила свою позицію стосовно 5G, наголосивши, що немає наукових підтверджень про шкоду цієї технології для здоров'я. На основі цього країни не лише не забороняють 5G, але й створюють умови для його розвитку,

– пояснює співрозмовник.

Варто наголосити, що 5G вже використовується в країнах Європи з 2019 року, і за цей час не було зафіксовано жодних негативних наслідків для здоров'я людей. Це підтверджує безпеку технології, яка стала частиною життя багатьох країн світу.