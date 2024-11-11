Когда в Украине запустят 5G, где будут тестировать и не угрожает ли это военным и здоровью людей

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В начале ноября глава Минцифры Михаил Федоров анонсировал запуск пилотного 5G в Украине. Пилот продлится два года в трех городах. Во время тестирования НКЭК и Украинский государственный центр радиочастот проверят, не влияет ли оборудование 5G на работу военных сетей.

5G способен передавать данные в 10 раз быстрее, чем 4G, поэтому создает новые возможности для обмена большими объемами информации на сверхвысоких скоростях, говорит Федоров. Полноценный запуск новой технологии должен завершиться в Украине до 2030 года.

24 Канал поговорил со Станиславом Прибитько, руководителем направления развития мобильного интернета Минцифры, о том, в каких городах в Украине запустят 5G, что получат абоненты и что будет после 5G.

Что такое 5G 5G – это предпоследнее из существующих поколений мобильной связи. Следующий – 6G, пока только разворачивается и тестируется в ряде стран. В Украине пока массово работает предыдущий формат связи, 4G.



Пятая генерация коммуникаций, следующая после поколений, пришедшихся на 1980-е – 2010-е, разворачивается с 2019 года. Имеет скорость загрузки до 10 Гигабит в секунду. Развертывание шестого поколения ожидается во второй половине 2020-х, оно обеспечит значительно более высокие скорости загрузки до 1 Терабита в секунду.

Для чего будут тестировать 5G в Украине

Для полномасштабного национального запуска 5G надо провести подготовительную работу, провести научные исследования совместно с Силами обороны, объясняет Прибитько. В то же время тестирование решили запустить, поскольку есть возможность это сделать – прежде всего проверить совместимость 5G-оборудования с военными технологиями в Украине.

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Также мобильные операторы должны разработать техническое планирование своих сетей, чтобы понять, как 5G будет работать в сети, в каких населенных пунктах. Это поможет понять, как дальше масштабировать этот формат связи на всю страну, объясняет собеседник.



Станислав Прибытько / Фото предоставлено Минцифрой

Тестирование 5G позволит представителям бизнеса проверить использование этой технологии для коммерции. То есть для возможности разработки программного обеспечения для девайсов, которые поддерживают 5G-технологию, разработки определенных датчиков или других типов оборудования,

– добавляет Прибитько.

По словам представителя Минцифры, ведомству также нужно прокоммуницировать с производителями смартфонов, чтобы они обновили программное обеспечение и позволили в Украине использовать технологию 5G. Это отдельная задача, потому что автоматически 5G не работает по всему миру.

Надо также сделать определенные подготовительные работы со стороны производителей оборудования. Кроме того, время для тестирования позволит подготовиться к аукциону для продажи лицензий на 5G по всей стране, утвердить условия лицензий для 5G и определить стоимость частот, которые затем будут проданы на аукционе,

– говорит Прибитько.

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Тестирование 5G, по его мнению, будет стимулировать украинцев обновить свои смартфоны и покупать устройства с поддержкой 5G. Сейчас в Украине около 15,5% телефонов поддерживают 5G.

Где будут тестировать 5G

В соответствии с изменениями плана радиочастот тестирование начнется со Львова. Операторы установят там базовые станции, которые поддерживают эту технологию.

Карта городов, где будет 5G в Украине / Инфографика 24 Канала

Государство и бизнес в течение определенного времени будут изучать влияние этого оборудования на военное оборудование. И после того такого внутреннего тестирования, если не будет никаких проблем с взаимодействием между базовыми станциями и военным оборудованием, можно будет продолжить тестирование в Киеве и Одессе,

– объясняет представитель Минцифры.

По словам Станислава Прибитько, обычные абоненты смогут воспользоваться услугами более быстрого интернета. Сети запустят в центрах городов. А вот полноценная сеть 5G появится в Украине только после завершения военного положения – через год после этого можно будет говорить об аукционе на частоты 5G.

Какие преимущества получат абоненты

Украинские абоненты получат скорость интернета до 10 раз выше, чем в технологии 4G, утверждает Станислав Прибытько.

Во время тестирования 5G смогут воспользоваться несколько миллионов человек, более пяти миллионов владельцев смартфонов с 5G.

5G также улучшит голосовую связь – когда абоненты будут переходить с 4G на 5G, будут освобождаться определенные частоты на 4G. В свою очередь это будет уменьшать нагрузку на сеть, особенно во время возможных перегрузок или отключений электричества.

Как к тестированию привлечены операторы

Операторы будут максимально привлечены к тестированию 5G, ведь новое поколение связи запускается именно на их сетях, объясняет собеседник: "Мы вместе с операторами сейчас работаем над планированием запуска технологии".

Со стороны государства мы сделали все, чтобы пилотное внедрение технологии было технически возможным, экономически выгодным для операторов во время военного положения, и упростили требования для тестирования этой технологии. Операторы сами будут уже определять локации, где они планируют установить базовые станции, и количество базовых станций для установки. Поэтому такое тестирование максимально открытое,

– объясняет Прибытько.

До анонса тестирования операторы могли запускать только сети внутри помещений, например на "Промприборе" в Ивано-Франковске.

Также операторы самостоятельно будут определять, какое оборудование им нужно приобрести для 5G. В Минцифре уверены, что операторы понимают важность безопасности и защиты данных своих абонентов. Поэтому дешевое и опасное оборудование не будут закупать.

Не устареет ли 5G до 2030 года и как ее используют

Мы учли, что технология 4G была запущена в 2010 году и она до сих пор актуальна. Сейчас ее используют наиболее активные операторы в своих сетях. Технология 5G запустилась в Европе с 2019 года, и она еще продолжает свое развитие,

– отмечает Прибитько.

Собеседник добавляет, что европейские операторы продолжают покрывать территории своих стран этой технологией. В некоторых странах покрыто более 90% абонентов. Но, поскольку строительство базовых станций занимает длительное время, мобильные технологии не быстро меняются и обновляются.

В Украине сейчас более 36 тысяч базовых станций. Чтобы запустить по всей стране технологию 5G, нужно будет несколько лет на развертывание только оборудования.

До 2030 года технология 5G точно не устареет,

– уверяет Прибитько.

За несколько лет технология 5G станет только эффективнее – одно из преимуществ технологии это использование на заводах, когда можно автоматизировать производство, в морских портах, чтобы увеличивать оборот контейнеров, анализировать движение транспорта в городах.

Есть и технология 6G, ее изучают и формируют к ней технические требования. Европейские страны вкладывают сотни миллионов евро для изучения потенциальных новых возможностей технологии 6G, объясняет собеседник. Но в Европе такие сети еще не запускают, а развивают 4G и 5G.

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Как преодолеть конспирологические теории относительно 5G

Интересно! Во время пандемии COVID развертывание 5G странным образом связали с распространением коронавирусной болезни, хотя ученые давно уже опровергли подобную связь.



За первые недели локдауна в Великобритании были повреждены десятки телекоммуникационных башен. Группа MobileUK, объединяющая четыре основные мобильные сети Великобритании, обратилась с открытым письмом к клиентам с просьбой помочь прекратить вандализм. В компании отметили, что научные доказательства связи между 5G и COVID отсутствуют. Аналогичная история произошла и в Украине, когда жители Закарпатья протестовали против установки башни якобы 5G из-за того, что она будто бы приводит к раку.

На данный момент в Украине еще не проводили оценки отношения граждан к 5G, поскольку мы только начинаем подготовку к пилотному запуску этой технологии, говорит Прибитько. Однако, изучая европейский опыт, можно увидеть, что в некоторых странах в начале также существовали определенные беспокойства среди населения.

Соответственно, правительства этих стран запускали информационные кампании, в которых министерства здравоохранения и соответствующие государственные органы объясняли гражданам, что 5G является безопасной технологией.

Информационные кампании в Европе отмечали, что 5G использует те же радиочастоты, которые применялись в предыдущих поколениях мобильной связи. Технология не имеет кардинальных отличий от 3G или 4G, что касается влияния на здоровье, а телефоны, которые поддерживают 5G, работают по тем же принципам. Поэтому нет оснований для беспокойства относительно использования 5G-сетей.

Всемирная организация здравоохранения также выразила свою позицию относительно 5G, отметив, что нет научных подтверждений о вреде этой технологии для здоровья. На основе этого страны не только не запрещают 5G, но и создают условия для его развития,

– объясняет собеседник.

Стоит отметить, что 5G уже используется в странах Европы с 2019 года, и за это время не было зафиксировано никаких негативных последствий для здоровья людей. Это подтверждает безопасность технологии, которая стала частью жизни многих стран мира.