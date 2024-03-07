Чехія зібрала гроші на 800 тисяч снарядів для України: коли чекати на боєприпаси

Президент Чехії Петер Павел повідомив журналістам 7 березня, що зібрано усю суму на боєприпаси для Сил оборони. Він сказав, що снаряди "мають бути в Україні найближчими тижнями".

Цього ж дня стало відомо, що Норвегія долучиться до чеської ініціативи, передавши 153 мільйони доларів. В урядовому повідомленні було сказано, що норвезька підтримка забезпечує повне фінансування ініціативи Чехії щодо снарядів для України.

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Коли Сили оборони отримають снаряди від Чехії

Станом на ранок ми зібрали загальну суму для закупівлі всіх боєприпасів, тобто 800 тисяч штук,

– поінформував Петер Павел.

Тепер черга за урядом – він укладе меморандум і налагодить взаємовідносини. А відтак чеська сторона повідомить усі країни-контрибутори про графік "і те, як ми будемо діяти", додав президент.

Він не деталізував суми, які надала кожна з країн: "Імовірно, було б несправедливо щодо тих держав, які зробили внесок, якби ми не обговорили це з ними".

За словами Павела, пришвидшення процесу передачі зброї Україні залежить "лише від майстерності наших компаній і Міноборони".

До допомоги, ініційованої Чеською Республікою, долучаться ще 18 країн.

Я радий, що ми можемо працювати з такою кількістю партнерів у всьому світі, щоб надати необхідну допомогу. Я можу гарантувати, що цього року буде доставлено сотні тисяч набоїв,

– сказав прем'єр-міністр Петр Фіала.

А речник МЗС Чехії підкреслив: ця допомога – в інтересах ЄС.

"Захист суверенної України в інтересах безпеки Європи, оскільки російський імперіалізм не зупиниться в Україні. Чеська дипломатія робить усе, щоб забезпечити безпеку громадян Чехії", – наголосив він.

Коротко про снаряди для України

ЗСУ відчувають величезний дефіцит боєприпасів, особливо 155 калібру. ЄС обіцяв поставити мільйон снарядів до березня цього року, проте не встиг. Силам оборони буквально нема чим воювати.

Чеський президент у лютому 2024 року на Мюнхенській конференції запропонував вирішення цієї проблеми. Країни ЄС могли купити низку боєприпасів різного калібру для ЗСУ в третіх країнах. Цю ідею обговорювали весь лютий, а українські посадовці просили пришвидшити процес, адже нестача боєприпасів конвертується у втрати людей і територій.

Великий внесок в реалізацію чеської ініціативи зробили Нідерланди. Втім, Володимир Зеленський 6 березня говорив, що результату поки нема. Паралельно з цим джерела Bloomberg повідомляли, що вдалося зібрати майже всю суму.