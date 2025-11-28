Боролася 9 днів: Тернопіль прощається з 12-річною жертвою російської атаки Адріаною Унольт

У Тернополі 28 листопада розпочалося прощання з 12-річною Адріаною Унольт, яка померла через російську атаку на місто 19 листопада. Її серце зупинилося у лікарні.

Дівчинка боролася за життя 9 днів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "20 хвилин".

Як Тернопіль прощається з Адріаною Унольт?

Попрощатися з вбитою Росією дитиною прийшли десятки людей, зокрема багато дітей і підлітків.

Усі несли Андріані квіти та іграшки.

Сьогодні тут зі своєї фотографії вона кожного з нас ще раз вітає своєю теплою усмішкою... Усвідомлення, що її відтепер немає з нами, має кожного із нас надихати та пригадувати, чим вона жила, про що мріяла, чого прагнула. І бути її руками, її серцем, її ногами, її вустами тут, серед друзів, серед тих, кого у рідному місці любила,

– сказали священники під час панахиди.

Чин похорону звершать 29 листопада о 10:20.

"Ця втрата стала болем для всієї нашої шкільної родини. Адріана була світлою, доброю дитиною, яку любили й цінували однокласники та вчителі. Її веселі очі та усмішка назавжди залишаться в нашій пам'яті. Ми висловлюємо щирі співчуття родині та близьким. Разом з вами сумуємо та збережемо світлу пам'ять про неї", – писали у рідній школі дівчинки.

