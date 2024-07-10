Партнери не допоможуть: чи може України дістати до аеродромів базування бомбардувальників Ту22м3

Країни-партнери навряд нададуть Україні далекобійні ракети, які здатні діставати вглиб російської території на більш як 300 кілометрів. Оскільки вся зброя підпадає під міжнародні вимоги з експорту ракетного озброєння, і відповідно має обмеження.

Україна повинна власними силами діставати до аеродромів, на яких розміщені російські бомбардувальники Ту-22м3. Проте, як розповів 24 Каналу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, є західна зброя, що здатна дістати до одного з місць дислокації ворожих "тушок" у радіусі 300 кілометрів.

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Куди Україна може дістати західною зброєю

Коваленко зазначив, що в України є можливість за допомогою західного озброєння завдавати ударів по військовому летовищу "Шайківка", де здебільшого розміщуються стратегічні ракетоносії-бомбардувальники Ту-22м3 з ракетами Х-22, які 8 липня ворог використав по Слов'янській та Краматорській агломераціях.

Однак досягнути аеродрому можливо лише ракетами ATACMS, якщо говорити саме про західні зразки озброєння. Відповідно потрібно отримати дозвіл на використання цієї зброї на повну її потужність – відстань 300 кілометрів.

Водночас до Енгельса не зможемо дотягнутися, оскільки аеродром розташований за 800 кілометрів від кордону з Україною. Жодна західна зброя, яку передають ЗСУ, не зможе туди дістати. Згідно з міжнародними вимогами, все експортне озброєння підпадає під обмеження по відстані. Нам навряд передадуть ракети з дальністю 1000 – 1500 кілометрів.

Коли хтось з експертів починає говорити, що Storm Shadow чи ATACMS можуть бити на 500 – 600 кілометрів, то така змога є лише тоді, коли їх використовують та виробляють країни для власного користування. Всі експортні модифікації постачаються з обмеженням 300 кілометрів. Тому без фантазій. Все, що більше за цю відстань, перебуває за радіусом дії,

– зазначив Олександр Коваленко.

Повинна бути проведена титанічна дипломатична робота, аби Україні надали дозвіл використовувати ATACMS на повну потужність. Але навіть попри схвалення, однаково всі військові об'єкти, розміщені більш як за 300 кілометрів, це вже наша проблема, як їх знищувати. Партнери не допоможуть готовими інструментаріями чи засобами ураження.