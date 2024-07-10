Партнеры не помогут: может ли Украина достать до аэродромов базирования бомбардировщиков Ту22м3

Страны-партнеры вряд ли предоставят Украине дальнобойные ракеты, которые способны доставать вглубь российской территории на более чем 300 километров. Поскольку все оружие подпадает под международные требования по экспорту ракетного вооружения, и соответственно имеет ограничения.

Украина должна собственными силами доставать до аэродромов, на которых размещены российские бомбардировщики Ту-22м3. Однако, как рассказал 24 Каналу военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, есть западное оружие, способное достать до одного из мест дислокации вражеских "тушек" в радиусе 300 километров.

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Куда Украина может достать западным оружием

Коваленко отметил, что у Украины есть возможность с помощью западного вооружения наносить удары по военному аэродрому "Шайковка", где в основном размещаются стратегические ракетоносители-бомбардировщики Ту-22м3 с ракетами Х-22, которые 8 июля враг использовал по Славянской и Краматорской агломерациях.

Однако достичь аэродрома возможно только ракетами ATACMS, если говорить именно о западных образцах вооружения. Соответственно нужно получить разрешение на использование этого оружия на полную его мощность – расстояние 300 километров.

В то же время до Энгельса не сможем дотянуться, поскольку аэродром расположен в 800 километрах от границы с Украиной. Ни одно западное оружие, которое передают ВСУ, не сможет туда достать. Согласно международным требованиям, все экспортное вооружение подпадает под ограничения по расстоянию. Нам вряд ли передадут ракеты с дальностью 1000 – 1500 километров.

Когда кто-то из экспертов начинает говорить, что Storm Shadow или ATACMS могут бить на 500 – 600 километров, то такая возможность есть только тогда, когда их используют и производят страны для собственного пользования. Все экспортные модификации поставляются с ограничением 300 километров. Поэтому без фантазий. Все, что больше этого расстояния, находится за радиусом действия,

– отметил Александр Коваленко.

Должна быть проведена титаническая дипломатическая работа, чтобы Украине предоставили разрешение использовать ATACMS на полную мощность. Но даже несмотря на одобрение, все равно все военные объекты, размещены более чем за 300 километров, это уже наша проблема, как их уничтожать. Партнеры не помогут готовыми инструментариями или средствами поражения.