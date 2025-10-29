Набула чинності оновлена торгівельна угода між Україною та ЄС: які плюси

Сьогодні, 29 жовтня набула чинності оновлена торгівельна угода між Україною та ЄС. Вона не буде надавати безмежних можливостей, але є набагато кращим варіантом, ніж у 2021 році.

Оновлена торгівельна угода набрала чинності

Оновлена торгівельна угода між Європейським Союзом та Україною набула чинності сьогодні, 29 жовтня, повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву єврокомісара із сільського господарства і продовольства Крістофа Хансена. Ця угода передбачає збільшення багатьох тарифних квот, вона надасть більше економічних переваг українським виробникам, стане демонстрацією солідарності європейської фермерської спільноти.

Читайте також Менше напруги для європейських фермерів: як Україні допоможуть нові квоти від ЄС

Важливо, що ми висловлюємо єдність в підтримці України в її боротьбі за свободу, за незалежність та проти російської агресії. Ми демонструємо високу солідарність на тлі адаптації та модернізації торгівельної угоди, яка передбачає збільшення багатьох тарифних квот,

– сказав він перед конференцією із Тарасом Качкою у Люксембурзі.

Єврокомісар відзначив важливість знайденого балансу між наданням більшого доступу та економічних переваг українським виробникам, що підтримує фермерська спільнота ЄС. Хансен також додав, що торгівля відбуватиметься в обох напрямках, не лише український імпорт до ЄС, але й експорт ЄС до України: "Лібералізація багатьох тарифних ліній принесе прямі вигоди нашій сільськогосподарській спільноті".

Зверніть увагу! На запитання, чи вживатиме Єврокомісія заходів, якщо п'ять сусідніх з Україною країн (Польща, Болгарія, Румунія, Чехія та Угорщина) залишать односторонні обмеження на імпорт української агропродукції, єврокомісар відповів, що Брюссель постійно спілкується з цих питань із владою цих держав.

Які плюси для України?

Цей документ передбачає зміну тарифних квот на низку видів аграрної та харчової продукції. Зокрема, порівняно з рівнем 2021 року квоти збільшаться таким чином:

мед – на 583,3%;

цукор – на 500%;

оброблений крохмаль – 500%;

ячмінна січка та крупа; зернові, оброблені іншим чином – 435,8%;

висівки, лузга та залишки – 386%;

сухе молоко – 308%;

яйця – 300%;

солод – 250%;

оброблені томати – 250%;

перероблені цукрові продукти – 250%;

крохмалі – 244%;

вершкове масло – 233,3%;

овес – 192,5%;

кукурудза – 153%;

молоко, вершки, згущене молоко – 150%;

часник – 150%;

інші цукри – 150%;

сік яблучний – 150%;

продукти з обробленого вершкового масла – 150%;

цукрова кукурудза – 150%;

манітол-сорбітол – 150%;

перероблені зернові продукти – 150%;

цукрові сиропи – 135%;

м'ясо птиці – 133,3%;

пшениця – 130%;

етанол – 125%;

ячмінь – 122,2%.

Виробництво українських сирів скорочується через вплив імпорту