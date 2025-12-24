GPS не потрібен: в Австралії розробили унікальну технологію керування агродронами

Австралійські розробники створили унікальну технологію керування аграрними дронами, яка не покладається на сигнал супутників GPS. Вони стверджують, що технологія стала актуальною через часті випадки глушіння сигналу чи стороннього втручання у роботу системи позиціювання.

Керувати агродронами можна й без GPS

Австралійська компанія Advanced Navigation та MBDA UK об'єднали зусилля для розробки надійної навігаційної системи, призначеної для забезпечення точного абсолютного позиціонування для різноманітних повітряних платформ, повідомляє 24 Канал із посиланням на Future Farming. Система дозволить аграрним безпілотникам точно працювати навіть в умовах глушіння сигналу або його повної відсутності.

Нова система базується на технології британської дочірньої компанії Nileq і використовує принципи біологічних процесів. На відміну від традиційних систем, що покладаються на супутникові сигнали GNSS, цей пристрій використовує нейроморфну камеру, яка імітує роботу сітківки людського ока. Вона аналізує ландшафт під дроном, розпізнає орієнтири та зіставляє їх із базою даних поверхні Землі.

Генеральний директор Advanced Navigation Кріс Шоу зазначає, що втручання в роботу GNSS стає масовим явищем, тому комерційний сектор більше не може покладатися лише на супутники. Технологія особливо корисна для сільського господарства, зокрема для автономних роботів та дронів. За словами розробників, такі системи допомагають виявляти бур’яни та шкідників, що дозволяє фермерам точніше застосовувати пестициди чи гербіциди, заощаджуючи час і кошти.

