Управлять агродронами можно и без GPS

Австралийская компания Advanced Navigation и MBDA UK объединили усилия для разработки надежной навигационной системы, предназначенной для обеспечения точного абсолютного позиционирования для различных воздушных платформ, сообщает 24 Канал со ссылкой на Future Farming. Система позволит аграрным беспилотникам точно работать даже в условиях глушения сигнала или его полного отсутствия.

Новая система базируется на технологии британской дочерней компании Nileq и использует принципы биологических процессов. В отличие от традиционных систем, полагающихся на спутниковые сигналы GNSS, это устройство использует нейроморфную камеру, которая имитирует работу сетчатки человеческого глаза. Она анализирует ландшафт под дроном, распознает ориентиры и сопоставляет их с базой данных поверхности Земли.

Генеральный директор Advanced Navigation Крис Шоу отмечает, что вмешательство в работу GNSS становится массовым явлением, поэтому коммерческий сектор больше не может полагаться только на спутники. Технология особенно полезна для сельского хозяйства, в частности для автономных роботов и дронов. По словам разработчиков, такие системы помогают выявлять сорняки и вредителей, что позволяет фермерам точнее применять пестициды или гербициды, экономя время и средства.

