Что будет если не приватизировать землю

Продление срока оформления паев до 1 января 2028 года позволило владельцам и наследникам получить больше времени для упорядочения прав на землю, особенно в условиях, когда из-за войны многие не могли вовремя завершить процедуры, сообщает 24 Канал со ссылкой на Comments.ua. Кроме того, закон предусматривает ряд изменений в земельном законодательстве, которые направлены на защиту прав землевладельцев.

Согласно Закону Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты интересов владельцев земельных долей (паев)", оформление невостребованных участков продлено до 1 января 2028 года. На сегодня в стране насчитывается около 104,4 тысячи таких паев.

Это решение стало ответом на вызовы, связанные с вооруженной агрессией против Украины, которая сделала невозможным своевременное завершение оформления земли многими гражданами.

Куда пойдут неоформленные паи Если владелец пая или его наследник не оформит право собственности до указанного срока, участок будет считаться отказанным. В таком случае земля будет передаваться в коммунальную собственность территориальной общины как бесхозное имущество. В течение семи лет после оформления права коммунальной собственности на такие участки их запрещено передавать в частную собственность, за исключением возврата прав владельцам паев или их наследникам.

Кроме того, Закон включает следующие положения:

продлен до 2026 года пилотный проект по внесению данных в Государственный земельный кадастр сертифицированными инженерами-землеустроителями;

восстановлено обязательное повышение квалификации для инженеров-землеустроителей, геодезистов и оценщиков земель;

земли под водными объектами общегосударственного значения закреплены как государственная собственность;

уточнено использование средств, полученных от потерь сельскохозяйственного производства.

