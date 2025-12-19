Що буде якщо не приватизувати землю

Продовження терміну оформлення паїв до 1 січня 2028 року дозволило власникам і спадкоємцям отримати більше часу для впорядкування прав на землю, особливо в умовах, коли через війну багато хто не міг вчасно завершити процедури, повідомляє 24 Канал з посиланням на Comments.ua. Крім того, закон передбачає низку змін у земельному законодавстві, які спрямовані на захист прав землевласників.

Згідно із Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв)", оформлення невитребуваних ділянок продовжено до 1 січня 2028 року. На сьогодні в країні нараховується близько 104,4 тисячі таких паїв.

Це рішення стало відповіддю на виклики, пов'язані зі збройною агресією проти України, яка унеможливила своєчасне завершення оформлення землі багатьма громадянами.

Куди підуть неоформлені паї Якщо власник паю або його спадкоємець не оформить право власності до зазначеного терміну, ділянка вважатиметься відмовленою. У такому випадку земля передаватиметься у комунальну власність територіальної громади як безхазяйне майно. Протягом семи років після оформлення права комунальної власності на такі ділянки їх заборонено передавати у приватну власність, за винятком повернення прав власникам паїв або їхнім спадкоємцям.

Крім того, Закон включає наступні положення:

продовжено до 2026 року пілотний проєкт з внесення даних до Державного земельного кадастру сертифікованими інженерами-землевпорядниками;

відновлено обов'язкове підвищення кваліфікації для інженерів-землевпорядників, геодезистів та оцінювачів земель;

землі під водними об'єктами загальнодержавного значення закріплено як державну власність;

уточнено використання коштів, отриманих від втрат сільськогосподарського виробництва.

