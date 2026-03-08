Безкоштовна ділянка: хто може отримати землю від держави

Абсолютно кожен українець має право безоплатно отримати земельну ділянку для своїх потреб. Вибрати землю можна по всій території України, без прив’язки до місця реєстрації особи.

Як отримати безкоштовну ділянку землі в Україні?

Всі важливі нюанси передбачені у статті 121 Земельного кодексу України.

Але наразі існують певні обмеження. На період дії воєнного стану заборонена:

безоплатна передача земель державної та комунальної власності у приватну власність;

надання дозволів на розробку документації із землеустрою з метою такої передачі;

розроблення такої документації.

Отримати землю можна вже після завершення воєнного стану. Про це йдеться на сайті "Бачинський та партнери", де опублікували детальний перелік дій:

Для початку слід знайти вільну земельну ділянку на "Публічній кадастровій карті" (тимчасово ця інформація недоступна, як і сам сервіс). Наступний крок – подати заяви про передачу у власність земельної ділянки до відповідного органу. У заяві потрібно вказати цільове призначення земельної ділянки, її орієнтовані розміри та додати матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування ділянки. Коли буде надано дозвіл на розроблення проєкту, слід звернутися до землевпорядної організації для розроблення такого проєкту. Далі – необхідно звернутися до того ж органу виконавчої влади для прийняття ним рішення про затвердження проєкту.

І ось, фінішна пряма – це реєстрація земельної ділянки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно,

– йдеться у матеріалі.

Зверніть увагу! За деяких обставин українцям можуть відмовити у наданні ділянки. Часто причиною відмови є те, що дозвіл на розроблення проєкту вже надано іншій особі. Або ж земля вже перебуває на стадії реєстрації іншою особою.

Що ще слід знати про ринок землі в Україні?