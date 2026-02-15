Держава змінила правила: які вимоги для бронювання аграріїв у 2026 році

Механізм бронювання аграріїв в Україні не змінювали, адже відстрочка й досі залежить від статусу підприємства як критично важливого. Однак наприкінці 2025 року Мінекономіки оновило ці критерії для агросектору.

Коли можливе бронювання аграріїв?

Зокрема, вимоги до площі земель і річного доходу підвищили. Детальніше йдеться в наказі № 3650 від 22 грудня 2025 року.

По-перше, площу угідь сільськогосподарського призначення для оброблення збільшили удвічі. По-друге, аналогічно зріс обсяг річного доходу, тобто чистого доходу від реалізації продукції – товарів, робіт, послуг. По-третє, скасовано вимогу щодо суми сплаченого податку на доходи фізичних осіб за попередній звітний квартал (не менше 324 тисяч гривень).

Отже, тепер для підтвердження статусу критично важливого підприємства в галузі сільського господарства необхідно відповідати двом критеріям.

Критерій 1 – Провадити діяльність з виробництва, переробки та збуту (експорту) сільськогосподарської продукції, основним видом діяльності згідно з визначиними КВЕДами.

Критерій 2 – Відповідати одному з трьох таких пунктів:

здійснювати оброблення угідь сільськогосподарського призначення на площі не менше 1000 гектарів для провадження сільськогосподарської діяльності;

для провадження сільськогосподарської діяльності; здійснювати оброблення угідь багаторічних насаджень на площі не менше 50 гектарів для виробництва продукції плодових, які знаходяться на балансі підприємства;

для виробництва продукції плодових, які знаходяться на балансі підприємства; бути економічно активними з обсягом річного доходу не менше 40 мільйонів гривень.

Зверніть увагу! У 2026 році мінімальний рівень середньої зарплати для отримання статусу критично важливого підприємства також виріс – до 21 617,50 гривні.

До слова, порядок бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час визначає постанова Кабміну №76 від 27 січня 2023 року.

Як ще змінили механізм бронювання?