Незаконна споруда й низка проблем: як узаконити будівлю на власній ділянці

Часто українці щось будують і навіть не підозрюють, що це незаконно. Так, потрібен оремий дозвіл від держави на будівницво об'єктів навіть на власній землі.

Як узаконити будівлю на ділянці?

Про те, як зареєструвати самовільне будівництво на власній землі, йдеться на ресурсі "БТІ Адвокат".

Споруда, яку будують на ділянці, що не виділена під відповідні цілі й без відповідних документів та проєкту – вважається самобудом (іншими словами – самовільне будівництво).

І попри те, що в Україні така практика доволі поширена – дії є незаконними. У результаті зведений об'єкт не можна ввести в експлуатацію, а водночас – продати, подарувати чи закласти.

Зауважте! Така нерухомість не пройде державну реєстрацію, бо її зводили фактично без попереднього дозволу відповідних органів влади.

Як зазначають на ресурсі, часто такі ситуації з'являються через небажання витрачати час на підготовку документів. Витрати фінансові й часові на легалізацію об'єктів часто перевищують ресурси на саме будівництво.

Щоб узаконити будівлю є 2 варіанти дій:

звернутися до суду;

звернутися до органів державної влади.

Органи місцевої влади зазвичай розглядають заяву громадянина на узаконення будівництва та відповідний пакет документів, до якого належать:

копія технічного паспорта на самостійно зведену нерухомість;

документи, що підтверджують готовність об'єкта до експлуатації;

акт технічної експертизи об'єкта.

Водночас можна звертатися по допомогу до організацій, що спеціалізуються на такому виді діяльності. Так вдасться зекономити час й оформити необхідні документи за всіма стандартами без зайвих спроб.

Якщо ж легалізувати будівництво через судове рішення – потрібно подати заяву до місцевої адміністрації.

Важливо! Такий варіант підходить лише для об'єктів, які вже збудували.

Після рішення суду мають надати дозвіл на реєстрацію права власності – так самобуд зареєструють, споруда буде законною.

Як зареєструвати будівлю онлайн?

На сайті порталу Дія є окремий розділ, який пояснює алгоритм подання декларації. Це документ, що стосується готовності до експлуатації самостійно збудованого об'єкта на земельній ділянці відповідного призначення.

Так на онлайн-оформлення закладають до 15 хвилин часу, а результати можна буде отримати протягом 10 днів. Зокрема є можливість подати документ про готовність до експлуатації таких об'єктів:

індивідуальних житлових будинків;

садових або дачних будинків;

господарських будівель і споруд;

будівель і споруд сільськогосподарського призначення.

Однак для такого формату реєстрації знадобиться електронний підпис.

