Є кілька чинників, – економіст спрогнозував зміни в цінах на продукти у 2025 році

Нацбанк України рік тому спрогнозував, що зростання цін розпочнеться в другому півріччі 2024 року і триватиме до першого півріччя 2025 року. Тренд на високих рівнях розвернеться в середині цього року до зменшення. Наприкінці 2025 року інфляція складатиме 8,3 %.

Про це в етері 24 Каналу розповів економіст, член Ради Нацбанку України Василь Фурман, перелічивши низку факторів, які впливають на здорожчання продуктів в українських магазинах.

Дивіться також Ціни на продукти: чи може щось подорожчати через 10% мита США для України

Які 2 чинники цьогоріч вичерпають себе?

Висока інфляція, зокрема продовольча, в першу чергу пояснюється низьким урожаєм зернових у 2024 році, це один з ключових чинників зростання цін. У 2025 році, згідно з прогнозом Нацбанку України, урожай буде кращим, ніж минулого року. Тобто цей чинник вичерпає свою дію, інфляція буде зменшуватись.

Є кілька чинників. Коли зростала минулого року ціна на молоко, це свідчило про зростання ціни на корми для худоби та електроенергію. Вже у 2025 році вартість кормів не збільшуватиметься, цей чинник теж себе вичерпає, щодо світла – поки що заяв про підвищення тарифу не було,

– озвучив Фурман.

Ще один чинник, який впливає на інфляцію – це війна. Чим швидше вона закінчиться, тем менше втрат буде нести наша держава. Сьогодні суттєво страждає енергетичний сектор, це впиває і на зростання цін, бо через ворожі обстріли електроенергії стає менше, доводиться закуповувати нове обладнання.

Україна стикається з дефіцитом спеціалістів

Наступний чинник, які має вплив на підвищення цін – дефіцит кадрів. У зв'язку з повномасштабною війною багато українців виїхало за межі країни, інша частина населення залучена до сектору оборони, в цивільних галузях виник дефіцит спеціалістів.

Тому доводиться підвищувати зарплати, залучаючи нових працівників. Середня зарплата у 2024 році зросла на понад 23% (згідно з даними держслужби статистики), цьогоріч вона зросте на 18%. Це також впливає на підвищення цін. Ще один чинник, про який не варто забувати – світові тенденції.

Ми від них сильно залежні. Я зараз з радістю спостерігаю, як падає ціна на нафту, це величезний плюс для нас з різних причин. Наш ворог буде менше отримувати коштів до свого держбюджету для фінансування війни в Україні,

– пояснив економіст.

Ще один чинник – коливання курсу валют. Він має мінімальний вплив на зростання цін, але його теж варто брати до уваги. Протягом трьох місяців 2025 року гривня відчуває себе доволі стабільно та відвоювала втрачені позиції з середини лютого, а в Нацбанку, як підсумував Фурман, є великі золотовалютні резерви.