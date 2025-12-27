Що робити, якщо паркан вище встановлених норм

В Україні діють норми, які регулюють висоту паркану. Вищою огорожа бути не може. Щобільше, не існує методів, які дозволяють узаконити порушення цих норм.

Що буде, якщо паркан вище ніж встановлені норми?

Паркан потрібно замінити, аби він відповідав встановленим нормам, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Елеваторний бізнес на південному сході України стає не рентабельний: які причини

Тобто, потрібно змінити конструкцію паркану. Або ж замінити його повністю.

Окрім цього, доведеться сплатити штраф, якщо спиратися на статтю 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення:

наразі для звичайних громадян він складає – від 340 до 1 360 гривень;

а от для підприємців та чиновників – від 850 гривень до 1 700 гривень.

Зверніть увагу! Перш ніж встановлювати паркан, ви маєте ознайомитись з правилами затвердженими місцевою радою. Органи влади можуть встановлювати додаткові вимоги.

Яка може бути максимальна висота паркану?

Парканом можна огороджувати виключно:

приватні домоволодіння;

та присадибні ділянки.

Максимально можлива висота паркану наразі, як повідомляє ДБН:

2 метри – це максимально допустима висота паркану між сусідами;

висота 2,5 метри допустима, якщо йдеться про паркан з боку вулиці.

Вищим може бути огородження для низки визначених об'єктів. Наприклад, військової частини.

Що ще важливо знати тим, хто володіє ділянкою в Україні зараз?

ДБН також встановлюють, яка має бути відстань від дерева до паркану з боку суміжної ділянки. Потрібно, аби вона складала щонайменше 4 метри. Усе залежить саме від діаметра крони.

Також правила встановлюються і для кущів. Для них відстань до забора має бути як мінімум – 1 метр.

Зверніть увагу! Ці норми діють з 2019 року.