Що буде, якщо паркан вище ніж встановлені норми?
Паркан потрібно замінити, аби він відповідав встановленим нормам, повідомляє 24 Канал.
Тобто, потрібно змінити конструкцію паркану. Або ж замінити його повністю.
Окрім цього, доведеться сплатити штраф, якщо спиратися на статтю 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення:
- наразі для звичайних громадян він складає – від 340 до 1 360 гривень;
- а от для підприємців та чиновників – від 850 гривень до 1 700 гривень.
Зверніть увагу! Перш ніж встановлювати паркан, ви маєте ознайомитись з правилами затвердженими місцевою радою. Органи влади можуть встановлювати додаткові вимоги.
Яка може бути максимальна висота паркану?
Парканом можна огороджувати виключно:
- приватні домоволодіння;
- та присадибні ділянки.
Максимально можлива висота паркану наразі, як повідомляє ДБН:
- 2 метри – це максимально допустима висота паркану між сусідами;
- висота 2,5 метри допустима, якщо йдеться про паркан з боку вулиці.
Вищим може бути огородження для низки визначених об'єктів. Наприклад, військової частини.
Що ще важливо знати тим, хто володіє ділянкою в Україні зараз?
ДБН також встановлюють, яка має бути відстань від дерева до паркану з боку суміжної ділянки. Потрібно, аби вона складала щонайменше 4 метри. Усе залежить саме від діаметра крони.
Також правила встановлюються і для кущів. Для них відстань до забора має бути як мінімум – 1 метр.
Зверніть увагу! Ці норми діють з 2019 року.