Що буде, якщо паркан вище ніж встановлені норми?

Паркан потрібно замінити, аби він відповідав встановленим нормам, повідомляє 24 Канал.

Тобто, потрібно змінити конструкцію паркану. Або ж замінити його повністю.

Окрім цього, доведеться сплатити штраф, якщо спиратися на статтю 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення:

наразі для звичайних громадян він складає – від 340 до 1 360 гривень;

а от для підприємців та чиновників – від 850 гривень до 1 700 гривень.

Зверніть увагу! Перш ніж встановлювати паркан, ви маєте ознайомитись з правилами затвердженими місцевою радою. Органи влади можуть встановлювати додаткові вимоги.

Яка може бути максимальна висота паркану?

Парканом можна огороджувати виключно:

приватні домоволодіння;

та присадибні ділянки.

Максимально можлива висота паркану наразі, як повідомляє ДБН:

2 метри – це максимально допустима висота паркану між сусідами;

висота 2,5 метри допустима, якщо йдеться про паркан з боку вулиці.

Вищим може бути огородження для низки визначених об'єктів. Наприклад, військової частини.

Що ще важливо знати тим, хто володіє ділянкою в Україні зараз?

ДБН також встановлюють, яка має бути відстань від дерева до паркану з боку суміжної ділянки. Потрібно, аби вона складала щонайменше 4 метри. Усе залежить саме від діаметра крони.

Також правила встановлюються і для кущів. Для них відстань до забора має бути як мінімум – 1 метр.

Зверніть увагу! Ці норми діють з 2019 року.