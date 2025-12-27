Что будет, если забор выше чем установленные нормы?

Забор нужно заменить, чтобы он соответствовал установленным нормам, сообщает 24 Канал.

То есть, нужно изменить конструкцию забора. Или же заменить его полностью.

Кроме этого, придется заплатить штраф, если опираться на статью 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях:

сейчас для обычных граждан он составляет – от 340 до 1 360 гривен;

а вот для предпринимателей и чиновников – от 850 гривен до 1 700 гривен.

Обратите внимание! Прежде чем устанавливать забор, вы должны ознакомиться с правилами утвержденными местным советом. Органы власти могут устанавливать дополнительные требования.

Какая может быть максимальная высота забора?

Забором можно ограждать исключительно:

частные домовладения;

и приусадебные участки.

Максимально возможная высота забора сейчас, как сообщает ДБН:

2 метра – это максимально допустимая высота забора между соседями;

высота 2,5 метра допустима, если речь идет о заборе со стороны улицы.

Выше может быть ограждение для ряда определенных объектов. Например, воинской части.

Что еще важно знать тем, кто владеет участком в Украине сейчас?

ГСН также устанавливают, какое должно быть расстояние от дерева до забора со стороны смежного участка. Нужно, чтобы оно составляло не менее 4 метров. Все зависит именно от диаметра кроны.

Также правила устанавливаются и для кустов. Для них расстояние до забора должно быть как минимум – 1 метр.

Обратите внимание! Эти нормы действуют с 2019 года.