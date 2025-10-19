Де найбільше білих грибів: місця для тихого полювання у жовтні
Початок сезону на білі гриби розпочинається ще влітку, а восени найбільший його пік. Знайти їх можна у різних лісах України. Однак варто знати, які місця безпечні для "тихого полювання", а у яких збирати гриби не варто.
Де шукати білі гриби в Україні?
Ростуть білі гриби у різних місцях: в листяних та хвойних лісах, біля лісових стежок тощо, передає 24 Канал з посиланням на Київське обласне управління лісового та мисливського господарства.
Таким чином, шукати білі гриби варто там, де ростуть сосни, ялини, берези, буки тощо.
- Традиційно збирають білі гриби з червня по жовтень, рекомендується збирати їх з шапинкою діаметром до 4 сантиметрів, приблизно п'ятиденного віку.
- Білі гриби ростуть родинами, тому у соснових борах часто трапляється знаходити в одному місці до 17 й більше різних за віком боровиків.
Водночас в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України пояснюється, що у заповідних зонах національних природних парках забороняється будь-яка господарська діяльність, та використання природних ресурсів, зокрема збір грибів.
Зокрема йдеться про природні заповідники, як "Горгани", чи національний парк, як-от "Синевир".
Важливо! Збирати гриби не можна біля трас та біля промислових районів через те, що всі види грибів є сильними природними сорбентами, а отже вбирають в себе токсичні речовини.
Які є правила пошуку грибних місць в лісі?
Як розповів для 24 Каналу міколог Остап Богославець, спеціальних правил щодо збирання грибів немає. Водночас найбільше їх можна знайти у Карпатах та на Поліссі.
Вчений додає, що деревні рослини залежні від грибів як компаньйонів, тому у будь-якому лісі можна їх знайти, але варто обирати не забруднені місця.