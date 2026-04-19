Землі немає в Державному кадастрі: як перевірити власну ділянку та відновити дані

Інколи власники землі мають всі документи на ділянку, однак у кадастрі земля не відображається. У такій ситуації потрібно з'ясувати, у чому причина та звернутися до землевпорядників. Але передусім потрібно переконатися, чи ділянці присвоєно кадастровий номер.

Як перевірити чи внесли ділянку до кадастру?

Про те, як діяти, коли земельна ділянка не зареєстрована в державній базі, йдеться на ресурсі "Київські землі".

Наявність кадастрового номера землі фактично засвідчує, що ділянка зареєстрована. Так, відповідна інформація має бути в кадастрі.

Однак доволі поширений випадок, коли за наявності фізичного документа на руках власника – у державному реєстрі даних про земельну ділянку немає. Як і немає відповідного кадастрового номера.

На ресурсі пояснюють, що найчастіше подібні ситуації трапляються з тими ділянками, які реєстрували та оформлювали до 2012 року. Основні причини:

помилки при перенесенні відомостей з реєстру в електронний формат;

випадкове видалення ділянки з реєстру;

втрата геоприв'язки;

реєстрація не завершена повноцінно;

людський фактор та бюрократія.

Зауважте! Через великий об'єм даних і так звану ручну обробку деякі файли втрачали, якісь процеси не завершували – так, у реєстрі відображаються не всі кадастрові номери. Зокрема коли ДЗК переводили на електронний формат потрібно було перенести всю наявну інформацію в онлайн – тут теж була велика ймовірність втратити якісь документи.

Зокрема перевірити наявність ділянки в кадастрі можна через Публічну кадастрову карту. Для цього потрібно ввести кадастровий номер і переглянути отриману інформацію. Оскільки дані карти створені на основі інформації з кадастру, можна легко виявити, чи є кадастровий номер у ДЗК.

Подібний спосіб пропонує ресурс Опендатабот. Там теж достатньо ввести кадастровий номер і отримати про ділянку всю наявну інформацію.

Також можна скористатися платформою Дії, де пропонують перевірити власника землі за кадастровим номером. Фактично результат один і той самий – за наявності інформації в кадастрі людина отримає деталі щодо певної землі. Однак, якщо ділянка не внесена до ДЗК – сервіси не зможуть взяти інформацію з основного реєстру.

До речі, на сайті Держгеокадастру (розділ "Відомості про земельну ділянку") теж можна перевірити наявність землі в держаній базі.

Як діяти, якщо ділянки немає в кадастрі?

Якщо відомостей про землю в кадастрі немає, потрібно звернутися до спеціалістів-землевпорядників. Фахівець:

проаналізує ситуацію;

знайде ймовірну помилку;

допоможе подати нові документи чи уточнення в ДЗК.

Після того як ділянку наново зареєструють в кадастр, власник землі має отримати окремий витяг з кадастру, де зазначають актуальні дані про землі.

Водночас буває так, що ділянка не відображається в кадастрі через те, що немає кадастрового номера. На ресурсі favorgroup.com.ua пояснюють, що так званий код землі це основний документ, без якого неможливо проводити будь-які дії із ділянкою (наприклад, купівля, продаж, оформлення спадщини).

Якщо ж у власників землі дійсно немає кадастрового номера – його обов'язково потрібно оформити й присвоїти ділянці. У такому випадку теж потрібно звертатись до землевпорядника, який підготує технічну документацію, складе план та визначить координати. Зокрема потрібно узгодити межі з сусідами, якщо конкретна земля межує з іншою ділянкою.

А після того, як пакет необхідних документів буде готовий – можна звертатись до Держгеокадастру. Там мають перевірити дані. Якщо все добре – інформацію вносять в електронну базу й присвоюють ділянці унікальний номер.

