Удари по портах ставлять під загрозу український аграрний експорт

Систематичні російські удари по портовій інфраструктурі України загрожують зривом виконання експортних контрактів на зерно та іншу агропродукцію. Уже в грудні обсяги відвантажень суттєво відстають від планових, а частина ключових портів працює лише на мінімальній потужності.

Експорт зерна впав через обстріли портів

У Всеукраїнській аграрній раді попередили про катастрофічні наслідки для зовнішньої торгівлі зерном через систематичні удари Росії по портах України, повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters. За інформацією аграрної профспілки, окремі експортні компанії вже зіштовхнулися з неможливістю виконати грудневі зобов'язання щодо відвантаження пшениці.

Читайте також Ринок сої під тиском: атаки на порти Одеси зупинили зростання експортних цін

Станом на 22 грудня з передбаченого 1 мільйона тонн зернових, які мали бути експортовані протягом місяця, вдалося відправити лише 375 тисяч тонн.

Виведіть свій агробізнес на новий рівень! Open Agri Club – платформа, яка допомагає малим фермерам та агропідприємствам розвиватися, впроваджувати нові рішення і зростати. Фінансування під посівну, аналіз грунту, добрива, досвід експертів та фахові консультації. Будуйте майбутнє українського агросектору разом з Open Agri Club.

Продовольчий експорт України вже зазнав серйозних втрат через посилений тиск російських атак на портові потужності цього місяця. Це може спричинити суттєве скорочення торгівельних обсягів, попри спроби переорієнтувати вантажопотоки на залізничне сполучення,

– говорять у ВАР.

Ситуація з кукурудзою дещо краща – з 2 мільйонів тонн за контрактами відвантажено 1,5 мільйона тонн. Щодо соняшникової олії, то з запланованих 410 тисяч тонн покупцям доставлено 275 тисяч, і за прогнозами весь грудневий експорт навряд чи досягне 350 тисяч тонн.

За підрахунками аграрної ради, щонайменше один із трьох стратегічних експортних портів або повністю зупинив роботу, або функціонує на рівні лише 20% від своєї номінальної потужності. Пошкоджено також логістичні коридори, що сполучають внутрішні регіони України з дунайськими портами, які після початку повномасштабної війни частково компенсували втрату доступу до великих морських терміналів.

Зверніть увагу! Торік у грудні Україна експортувала 800 тисяч тонн пшениці, 2,6 мільйона тонн кукурудзи та 378 тисяч тонн соняшникової олії.

Затримки жнив, слабкий експорт і тиск на ціни: огляд зерновий ринок України у грудні