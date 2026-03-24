Постачання зерна просіли на 23%: тривожний сигнал для ринку
Україна суттєво скоротила експорт зернових у 2025/26 маркетинговому році. Найбільше зниження зафіксовано по пшениці та кукурудзі, експорт жита мінімальний.
Українські виробники скоротили експорт зернових
Станом на 23 березня 2025/26 маркетингового року Україна експортувала 24,8 мільйона тонн зернових і зернобобових культур. Це на 7,4 мільйона тонн, або 23% менше, ніж за аналогічний період минулого сезону, свідчать дані Державної митної служби України.
Зокрема, експорт пшениці склав 9,6 мільйона тонн, що на 26% менше, ніж торік. Поставки ячменю перевищили 1,9 мільйона тонн, знизившись на 12%.
Експорт жита залишається мінімальним – лише 0,2 тисячі тонн проти 10,8 тисячі тонн роком раніше. Найбільші обсяги традиційно припадають на кукурудзу – 13,5 мільйона тонн, однак і тут зафіксовано спад на 19% у річному вимірі.
Зверніть увагу! Також скоротився експорт борошна, який становив 47,8 тисячі тонн – на 9% менше порівняно з минулим роком.
