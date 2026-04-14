Війна не зупинила аграріїв: Херсонщина нарощує площі під кавунами
- Фермери Херсонщини розширюють посівні площі, зокрема під кавунами, незважаючи на воєнні дії.
- Аграрії інвестують у захисні технології та зрошення для збереження врожаю, зокрема використовують дрони та крапельні системи.
Фермери Херсонщини продовжують працювати навіть під постійними обстрілами та атаками дронів. Попри ризики, вони не лише зберігають виробництво, а й збільшують посівні площі.
Аграрії розширюють посіви попри війну
На Херсонщині аграрії не зупиняють роботу навіть у складних воєнних умовах, повідомляє "Вгору. Херсон". Навпаки – цього року вони збільшують площі під окремими культурами.
Зокрема, під баштанні культури відведено близько 2 тисяч гектарів, із яких 1500 гектарів займуть кавуни. Такі оцінки озвучив голова обласної асоціації фермерів та приватних землевласників Віктор Гордієнко.
Водночас війна змушує переглядати структуру посівів. У прифронтових районах аграрії відмовляються від пшениці на користь більш стійких до займання культур – ріпаку та соняшнику. Причиною стали численні випадки втрат через атаки: торік в одному господарстві за лічені хвилини дрони знищили 400 гектарів пшениці.
Нові технології допомагають зберегти врожай
Щоб мінімізувати втрати, фермери активно інвестують у захисні рішення. Йдеться про використання дронів і засобів радіоелектронної боротьби для протидії атакам.
Важливим фактором залишається і зрошення. Для поливу овочів використовують воду з Інгульця, а крапельні системи набирають популярності завдяки державній підтримці, яка компенсує до 80% витрат на їх встановлення.
Окрім баштанних культур, регіон також нарощує виробництво картоплі та цибулі. Попри всі ризики, аграрії налаштовані працювати далі й готуються до збору врожаю навіть у надскладних умовах. Ба більше, херсонські фермери експериментували навіть з оливками.
