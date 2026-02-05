Рекордний урожай і слабкий експорт: український горох опинився під тиском цін

Сезон 2025/26 років став суперечливим для українського ринку гороху: рекордні обсяги виробництва не принесли очікуваного зростання експорту. Натомість надлишок пропозиції всередині країни посилив тиск на ціни.

Чому збут гороху став надто складним завданням?

У сезоні 2025/26 років український ринок гороху зіткнувся з парадоксальною ситуацією повідомляє "УкрАгроКонсалт". Цього року рекордний урожай обернувся серйозними труднощами зі збутом.

За оцінками аналітиків, виробництво гороху за підсумками сезону зросло до 653 тисяч тонн, що на 40 відсотків більше порівняно з попереднім роком і є найвищим показником за останні 7 років. Водночас темпи експорту в першій половині маркетингового року виявилися нетипово низькими.

Так, у період із липня по грудень 2025 року з України експортували лише 160 тисяч тонн гороху, що на 34 відсотки менше, ніж роком раніше. Це становить близько третини загального експортного потенціалу сезону, тоді як у попередні роки до середини сезону реалізовували 60 – 70 відсотків обсягів. Така ситуація формує профіцит продукції на внутрішньому ринку та додатково тисне на ціни.

Зверніть увагу! Експерти пояснюють, що ключові напрямки збуту – Індія та Туреччина – фактично вибули з ринку, а очікуваний експорт до Китаю поки не набув масового характеру. На цьому тлі наприкінці осені експортні ціни знизилися до 260 – 270 доларів США за тонну на умовах CPT Одеса, що стало мінімальним рівнем за останній рік і стримує активність продажів.

