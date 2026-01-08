Курс на продовольчу самодостатність: Китай збільшує виробництво зерна і сої

Китайська влада планує стабілізувати виробництво зернових культур і наростити потужності з вирощування сої. Такі кроки мають зменшити залежність країни від імпорту та зміцнити продовольчу безпеку.

Китай збільшує виробництво зернових та олійних

Плани з розвитку аграрного сектору обговорювалися під час Центральної сільської робочої конференції, яка відбулася 29 – 30 грудня, повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters. Зокрема, йдеться про збільшення виробництва харчової олії, оновлення сортів зернових культур і підвищення їхньої якості.

На конференції, що визначає ключові пріоритети аграрної політики, керівництво країни наголосило на необхідності зміцнення диверсифікованого постачання продовольства та розвитку високоякісних сільськогосподарських земель шляхом зонування й класифікації.

Китай і надалі суттєво залежить від імпорту продовольства, а напружені відносини зі Сполученими Штатами, одним із головних торгівельних партнерів у сільському господарстві, прискорили курс на внутрішню самозабезпеченість. Для цього країна активно інвестує в аграрну техніку та насіннєві технології.

Окремо влада заявила про намір максимально сприяти зростанню доходів фермерів і підтримувати стабільну зайнятість трудових мігрантів на тлі економічних викликів і процесів урбанізації.

Зверніть увагу! За даними статистичного бюро Китаю, загальний обсяг виробництва зерна у 2025 році сягнув рекордного рівня – 714,9 мільйона тонн, що на 1,2 відсотка більше, ніж у 2024 році.

