5 січня, 06:00
Коли найкраще ловити рибу у січні: ці поради мають знати всі

Анастасія Зорик
Основні тези
  • У січні найкращі дні для риболовлі: 8-13, 23-27; непоганий кльов: 6, 7, 14, 15, 21, 22, 28, 29.
  • Слабкий кльов очікується 1, 2, 4, 5, 16, 17, 19, 20, 30, 31 числа; найгірші дні: 3 та 18.

У січні можна наловити багато риби, навіть, не дивлячись на морози. Хоча погода таки грає важливу роль. Якщо будуть сильні опади чи вітер, на риболовлю йти не варто, адже улов в такому випадку варто очікувати мінімальний.

Які дні найбільш оптимальні для риболовлі у січні?

Окрім погоди, при виборі днів для риболовлі, варто дотримуватись календаря рибалки, повідомляє 24 Канал із посиланням на Українське товариство мисливців і рибалок.

Успіх у січні 2026 року буде залежати від точного пошуку місць стоянки риби, використання делікатних снастей та вибору найбільш сприятливих фаз Місяця, 
– вказує товариство.

Саме у січні можна зловити багато риби. Для цього варто обирати найтепліші водойми, на це, наприклад, вказує те, що вони не замерзають повністю, повідомляє Fisher.

Зокрема, можна зловити в цей час:

  • щуку;
  • судака;
  • йоржа;
  • плотву;
  • окуня;
  • підліщика.

Які дні вважаються найкращими для риболовлі у січні:

  • найкраще клювання варто очікувати у такі дати: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 23, 24, 25, 26, 27 число;
  • непоганий кльов буде: 6, 7, 14, 15, 21, 22, 28, 29 числа.

Коли не варто йти на риболовлю:

  • слабкий кльов очікується 1, 2, 4, 5, 16, 17, 19, 20, 30, 31 числа;
  • взагалі не варто йти на риболовлю через поганий кльов: 3 та 18 числа.


Як виглядає календар рибалки на січень / Зображення Українське товариство мисливців і рибалок

Що ще важливо знати про риболовлю у січні?

  • Щоб риболовля у січні була успішно, варто взяти з собою прикормку. Для неї підійдуть каша, варена картопля, мотиль. Розсипте їжу на воді та зачекайте, аби риба могла побачити вашу "наживку".

  • Найкраще обирати більші водойми для риболовлі у січні. Зокрема, там, де є підводні ключі.