21 грудня, 23:22
2

За скільки можна купити ялинку у 2025

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Середня вартість ялинки у 2025 році складає 202 гривні з ПДВ.
  • Купувати ялинки потрібно легально, перевіряючи наявність бірки зі штрих-кодом чи етикетки з інформацією про офіційне походження.

Вартість ялинок цьогоріч зросла не так сильно, як очікувалось раніше. Ціна зеленої красуні залежить від виду дерева, висоти та навіть – місця реалізації.

Скільки коштує ялинка в грудні 2025?

В середньому, вартість ялинки складає – 202 гривні з ПДВ, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДП "Ліси України".

Що важливо знати про ціну головного новорічного символу зараз:

  • в середньому від 210 до 250 гривень коштує одне дерево;
  • саме ялина та ялиця коштують 240 – 280 гривень;
  • найдешевші ялинки зустрічаються в лісистій місцевості Півночі та Полісся, там можна знайти 1,5 метрову сосну за 170 – 180 гривень;
  • дорожчі ялинки на Сході та Півдні;
  • ціна зеленої красуні у великих містах вища, ніж у маленьких;
  • наприклад, з контейнерів ялинки продаються за мінімум 500 гривень.

Що важливо знати при покупці ялинки?

Ялинку потрібно купувати легальну, інакше реально нарватися на штраф. Зрозуміти, що дерево зрубане офіційно, можна завдяки:

  • бирці зі штрих-кодом;
  • чи етикетці з відповідною інформацією.

Зверніть увагу! Щоб перевірити чи не є бирка підробкою, потрібно скористатися сервісом ukrforest, повідомляють "Ліси України".

Що ще потрібно знати перш ніж обирати ялинку зараз?

  • Штраф за незаконно зрубане дерево залежить від діаметра ствола. Також грає роль місце вирубки. Щобільше, у січні та грудні ці штрафи зростають в 3 рази.

  • Якщо ви вирішили посадити живу ялинку замість зрубаної, врахуйте низку важливих нюансів. Наприклад, що це не варто це робити біля фундаменту та комунікацій. Річ у тім, що ялинка має міцну та широку кореневу систему, яка може пошкодити будову.