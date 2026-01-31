Ферми на межі закриття: в молочній галузі України наростає криза

Молокопереробні заводи в Україні скорочують закупівлю сирого молока і зменшують ціни на сировину. Це загрожує масовим закриттям ферм, оскільки виробники більше не зможуть утримувати поголів'я корів.

Чому падають ціни на молоко?

Про це розповіла гендиректор Асоціації виробників молока (АВМ) Ганна Лавренюк, передає 24 Канал з посиланням на Latifundist.com.

Дивіться також Молоко в Європі дешевшає: надвиробництво та обвал цін на масло тиснуть на ринок

Чергове зниження закупівельних цін на сире молоко очікується вже на початку лютого.

Дійсно, молочним фермам з 1 лютого знизили ціну на 0,5 – 1 гривні за кілограм, тобто діапазон цін на екстрагатунок опустився до 14,0 – 13,5 гривні за кілограм. Крім того, окремі заводи скоротили обсяг закупівлі молока,

– зазначила Лавренюк.

Падіння цін на молоко спричинене як внутрішніми проблемами, так світовими трендами. Свою роль зіграли:

наслідки перебоїв з енергопостачанням;

труднощі зі збутом готової продукції;

тиск імпортної "молочки", що продають торгівельні мережі.

Водночас, за словами Лавренюк, тренд на здешевлення сирого молока та продуктів з нього є глобальним. У молочній галузі спостерігається найбільша криза за останні 30 років. Вона торкнулася головних виробників:

у Європі;

у США;

та в Новій Зеландії.

Ганна Лавренюк Гендиректор Асоціації виробників молока Деякі господарства кажуть нам, що чекають до березня: якщо з ринку не буде позитивних сигналів про відновлення, то будуть приймати рішення про те, щоб не сіяти кукурудзу на силос, догодовувати худобі залишки кормів 2025 року і припиняти роботу молочної ферми.

Важливо! Очікується, що попит на тваринні і молочні білки відновиться не раніше вересня – жовтня 2026 року, а деякі виробники не готові так довго чекати.

Як скорочується виробництво молока?

Через кризу виробництво молока в Україні помітно зменшилося у 2025 році, як у місячному, так і в річному вимірі, повідомляє Асоціація виробників молока.

У грудні 2025 року господарства усіх категорій виробили 478 тисяч тонн сирого молока – на 14% менше з груднем попереднього року.

У господарствах населення у грудні надої скоротилися до 206 тисяч тонн – на 24% менше у річному вимірі.

Загалом за підсумками 2025 року обсяги надою по Україні становили 6,86 мільйона тонн молока. Це на 374 тисячі тонн, або 5%, менше, ніж роком раніше.

Зауважте! Разом з тим обсяги виробництва сирого молока минулого року зросли на сільгосппідприємствах у 14 областях України. А темпи зростання надоїв були одними з найвищих у Європі та світі, навіть попри воєнні ризики та відключення світла.

Які ціни на молоко в Україні?