Риболовля без дозволу – коли це законно в Україні та які є обмеження

З початком теплого сезону дедалі більше українців вирушають на водойми – не лише відпочити, а й порибалити. Однак аби не "спіймати" штраф, варто заздалегідь розібратися з правилами.

Чи можна ловити рибу без дозволу?

Любительська риболовля в Україні безплатна. Проте чи потрібен на неї спеціальний дозвіл – читайте в матеріалі.

У Центрі безоплатної правничої допомоги нагадали, що любительська та спортивна риболовля на українських водоймах загального користування не потребує спеціальних дозволів.

Однак на таких засадах передбачено добову норму для однієї людини – не більше 3 кілограмів, а також одна додаткова рибина.

Окрім того, дозволено використовувати вудки та спінінги всіх видів із використанням штучної або природної принади, але кількість гачків не повинна перевищувати 7 штук на особу.

Також рибалка повинен мати при собі засіб для вимірювання довжини "трофеїв". Якщо йому трапиться рибина, розмір якої менший за встановлені норми, її слід одразу повернути у водойму.



Мінімальні розміри риби / Фото Держрибагентство

Зверніть увагу! Жорсткіші правила діють у період нересту, який зазвичай триває з квітня до початку літа. В цей час доведеться обмежитися риболовлею лише з берега, двома гачками або спінінгом зі штучною приманкою.

Нагадаємо, раніше в Україні обговорювали можливість запровадження рибальського квитка, що дозволив би збільшити добову норму вилову за окрему плату, писало Держрибагентство.

Що варто знати про інші заборони в риболовлі?