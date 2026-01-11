Замість смітника – утилізація: що робити зі старою ялинкою після свят
- Старі ялинки можна використовувати як дрова, компостувати або застосовувати для мульчування.
- Утилізація ялинок допомагає уникнути їхнього повільного розкладання на сміттєзвалищах, де вони виділяють метан, сприяючи зміні клімату.
Викинути ялинку на смітник після різдвяних і новорічних свят не є найкращою ідеєю, зокрема через те, що хвоя доволі довго розкладається, а ще виділяє парникові гази. Саме тому для таких дерев найкраще підходить утилізація.
Які є варіанти використання ялинки після свят?
Одним із найпростіших варіантів, як можна повторно використати ялинку після Різдва та Нового року для тих, хто живе у власному будинку та має власне подвір'я, є порубати її на дрова, передає 24 Канал з посиланням на видання Tom's Guіde.
Крім того, старі різдвяні ялинки також можна компостувати. У такому випадку спочатку потрібно зняти хвою з гілок, а потім подрібнити ялинку. Це допоможе розкластися дереву швидше.
Цікаво! Компост з ялинки є багатий на поживні речовини, а тому ним можна навіть удобрювати траву для того, щоб вона стала зеленішою.
- А ще ялинки є добрими матеріалами для мульчування, тобто коли ґрунт навколо дерев чи кущів вкривають деревною стружкою. Мульча допомагає зберегти вологу, запобігти росту бур'янів та захищає коріння рослин від перепадів температур.
- Незамінним варіантом стане і те, що ялинку можна пересадити біля хати, якщо вона до цього росла у горшку.
Чому не можна просто викидати ялинку на смітник?
Як пояснюють в Державній екологічній інспекції Поліського округу, ялинки займають доволі багато місця, а тому на сміттєзвалищі вони швидко все заповнюють. А ще створюють непривабливий вигляд та можуть засмічувати прилеглі території.
Ще одним негативним наслідком від викидання ялинок є те, що вони повільно розкладаються, а на сміттєзвалище ще повільніше. І під час цього процесу вони виділяють метан – газ, який сприяє зміні клімату.
Натомість утилізовуючи ялинку, її можуть використати в зоопарках, як корм чи розвагу для тварин. Річ у тім, що деякі копитні харчуються хвоєю, а гілки та стовбури можуть використовувати для облаштування вольєрів.
Які ялинки найдовше стоять?
Найкращим вибором для тривалого святкового життя є ялиця Нордмана, оскільки при правильному догляді вона може зберігати свіжий вигляд понад 6 тижнів. Але це внаслідок добірного поливу та ретельного підтримання оптимальних умов у приміщенні.
Крім того, Фрейзерова ялина також входить до дерев, які довго стоять. Період свіжості ялинки може становити від 4 до 6 тижнів.
Загалом здорове дерево може зберігати хвою близько 4 тижнів. А щоб уповільнити висихання, то потрібно її часто поливати та не ставити поруч із джерелами тепла, як-от батарея чи опалювальні прилади. Річ у тім, що найбільшою небезпекою для дерева у цій ситуації стане саме спека, що призведе до висихання всього за кілька тижнів.