Замість смітника – утилізація: що робити зі старою ялинкою після свят

Викинути ялинку на смітник після різдвяних і новорічних свят не є найкращою ідеєю, зокрема через те, що хвоя доволі довго розкладається, а ще виділяє парникові гази. Саме тому для таких дерев найкраще підходить утилізація.

Які є варіанти використання ялинки після свят?

Одним із найпростіших варіантів, як можна повторно використати ялинку після Різдва та Нового року для тих, хто живе у власному будинку та має власне подвір'я, є порубати її на дрова, передає 24 Канал з посиланням на видання Tom's Guіde.

Крім того, старі різдвяні ялинки також можна компостувати. У такому випадку спочатку потрібно зняти хвою з гілок, а потім подрібнити ялинку. Це допоможе розкластися дереву швидше.

Цікаво! Компост з ялинки є багатий на поживні речовини, а тому ним можна навіть удобрювати траву для того, щоб вона стала зеленішою.

А ще ялинки є добрими матеріалами для мульчування, тобто коли ґрунт навколо дерев чи кущів вкривають деревною стружкою. Мульча допомагає зберегти вологу, запобігти росту бур'янів та захищає коріння рослин від перепадів температур.

Незамінним варіантом стане і те, що ялинку можна пересадити біля хати, якщо вона до цього росла у горшку.

Чому не можна просто викидати ялинку на смітник?

Як пояснюють в Державній екологічній інспекції Поліського округу, ялинки займають доволі багато місця, а тому на сміттєзвалищі вони швидко все заповнюють. А ще створюють непривабливий вигляд та можуть засмічувати прилеглі території.

Ще одним негативним наслідком від викидання ялинок є те, що вони повільно розкладаються, а на сміттєзвалище ще повільніше. І під час цього процесу вони виділяють метан – газ, який сприяє зміні клімату.

Натомість утилізовуючи ялинку, її можуть використати в зоопарках, як корм чи розвагу для тварин. Річ у тім, що деякі копитні харчуються хвоєю, а гілки та стовбури можуть використовувати для облаштування вольєрів.

