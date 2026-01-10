Від італійських трюфелів до китайських лікарських видів: де ростуть найдорожчі гриби світу

До найдорожчих їстівних грибів належать білі трюфелі, яких можна знайти у П'ємонті. Натомість до дорогих видів грибів входить ще й китайський лікарський гриб, який зростає доволі високо у горах та паразитує. Обидва види грибів мають ексклюзивну ціну через рідкість та складний збір.

Який їстівний гриб є найдорожчим?

Одним із найдорожчих видів трюфелів є білий трюфель, який вважається екстракласу, а його розмір може стартувати від 50 грамів та вище, передає 24 Канал з посиланням на Truffle Cart.

У порівнянні з іншими трюфелями, такі екземпляри мають твердішу та досконалішу текстуру. Вони мають здебільшого неушкоджену поверхню, що свідчить про їхній ретельний збір.

А ще вони мають інтенсивніший аромат, який може заповнити всю кімнату. Натомість смак нагадує поєднання землистих, часникових та горіхових нот.

Білі трюфелі переважно ростуть у П'ємонті, що на півночі Італії, з вересня по грудень. Також їх можна знайти в лісах Франції, Хорватії, Сербії, Словенії та на півдні Швейцарії.

Знайти їх можна під землею в симбіозі з корінням дерев, як-от дуби, ліщини та інші листяні породи.

Ціна на такі гриби становить тисячі євро – від 2 500 євро до 14 000 євро за кілограм. Втім діапазон вартості може коливатися залежно від пропозиції.

Цікаво! Найвища ціна, за яку було продано білий трюфель на аукціоні, становила 330 000 євро у 2007 році. Його вага склала 1,5 кілограма, а знайдений він був у Тоскані, Італія.

Як називається найдорожчий лікарський гриб?

Таким вважають китайський гусеничний гриб (Ophiocordyceps sinensis), що є традиційним лікарським грибом, який поширений в Цінхай-Тибетському нагір'ї, зазначається в PMC.

Цей гриб паразитує на підземних гусеницях молі, а росте він на висоті понад 3 500 метрів. Використовується в традиційній китайській медицині понад 700 років.

Став популярним через свої лікувальні властивості й за останні роки широко почав продаватися по всьому світі.

Через глобальне потепління середовище цього гриба суттєво змінилося, що призвело до різкого скорочення популяції.

Вартість китайського гусеничного гриба доволі висока на ринках Азії – рекордна ціна сягала до 140 000 доларів за кілограм залежно від якості.

