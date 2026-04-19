Не схожі на жодні інші: де в Україні ростуть найдорожчі гриби
- Білий трюфель вважається найдорожчим грибом у світі, росте під землею на глибині 20 – 30 сантиметрів, і схожий на картоплину.
- Найкращі умови для зростання трюфелів в Україні є на Закарпатті, зокрема на Воловеччині, Березнянщині та частково Перечинщині.
Елітні ресторани використовують ці гриби лише у невеликих порціях, тому що коштують вони сотні доларів за сто грамів. Однак в Україні теж ростуть ці рідкісні й дорогоцінні гриби.
Який гриб найдорожчий у світі?
Мова йде про білий трюфель, який вважається найдорожчим у світі. При цьому він навіть не схожий на звичний гриб ні за виглядом, ні за смаком, пише Agronews.
Ростуть трюфелі під землею на глибині 20 – 30 сантиметрів. Ззовні нагадують зморщену картоплину.
За словами відомого кулінара Євгена Клопотенка, ці гриби мають інтенсивний смак, у якому поєднуються землисті й грибні ноти.
Ростуть трюфелі колоніями. Зазвичай вони залишаються на одному й тому ж місці впродовж багатьох років.
Однак ці гриби доволі рідкісні. Батьківщиною білих трюфелів вважають французький Прованс, адже саме Франція найбільше їх експортує. Також трюфелі ростуть в Італії.
Втім, і в Україні можна знайти ці найдорожчі гриби у світі. Найкращі умови для їхнього зростання наразі на Закарпатті:
- на Воловеччині;
- Березнянщині;
- частково Перечинщині.
Ці гриби полюбляють змішані ліси і помірну вологість.
Зауважте! Знайти трюфелі під землею не так просто, як здається. Головними "мисливцями" на ці гриби є спеціально навчені собаки та свині.
Що відомо про літні та зимові трюфелі?
За словами наукової співробітниці відділу мікології Інституту ботаніки НАН України Марії Шевченко, найпоширеніші в Україні літній та зимовий трюфель, пише "Главком".
- Літній трюфель
Його можна зайти у західних регіонах України, зазвичай в дубових і букових лісах. Однак іноді гриб зустрічається у лісостепу, але рідко.
Унаслідок активного збору цей вид був практично знищений ще на початку XX століття. Постановою від 2021 року його внесено до Червоної книги України,
– зауважила мікологиня.
- Зимовий трюфель
Він теж трапляється на Заході. І хоча знайти його вкрай складно, але поки цей вид не внесли до Червоної книги.
Цікаво! Найдорожчим у світі називають білий трюфель з Італії вагою 1,3 кілограма. Його продали за 330 тисяч доларів. Водночас на чорному ринку за ці гриби просять до 400 доларів за сто грамів.
Які ще дорогі гриби ростуть в Україні?
В Україні, окрім трюфелів, трапляються й інші дорогі гриби – зморшки, які ще називають “сморчками”. На європейських ринках їхня ціна може сягати близько 200 євро за кілограм, а у сушеному вигляді вартість ще вища.
Ці гриби мають короткий сезон: зазвичай вони з’являються у квітні й ростуть лише кілька тижнів, після чого зникають до наступної весни. Саме через таку нетривалу доступність вони особливо цінуються.
За даними European Wild Mushroom Guide, зморшки вважаються делікатесом у європейській кухні, особливо популярні у Франції. Ростуть вони переважно у вологих місцях, де добре прогрівається ґрунт, зокрема в осикових лісах, низинах без густої трави, на галявинах і узліссях, серед торішнього листя, а іноді навіть на ділянках після вирубок чи лісових пожеж.