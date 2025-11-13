Одеські аграрії визначили найкращий сорт бавовнику для півдня України

Аграрії Одещини знайшли найкращі сорти бавовнику, який добре пристосований до місцевого клімату. Деякі сорти навіть можуть переносити відсутність дощів, що на півдні України вже не рідкість.

Аграрії знайшли найкращі сорти бавовнику

Депутатка Одеської обласної ради, фермерка Алла Стоянова розповіла, що аграрії Одещини 2025 року випробовували 22 сорти бавовнику, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Суспільне". Минулого року, за її словами, сорти, які обирали фермери, були середньопізні та пізні, тому бавовник розкривався пізніше, ніж від очікуваного.

Цього року ми додали болгарські сорти, і вони показали дуже гарні результати. Вони розкрилися значно раніше, і, хоча ми зібрали врожай раніше, ніж планували, для болгарських сортів це був вчасний збір,

– говорить фермерка.

Вона зазначає, що навіть якість волокна в болгарських сортах була вищою, ніж у тих, що вирощували торік. Алла Стоянова говорить, що зібрані партії вже відправлені до лабораторій в Узбекистані для аналізу, оскільки в Україні ще немає відповідних умов, де можна було б перевірити якість волокна.

Вона додала, що на полях залишилося кілька коробочок бавовнику, які ще не встигли розкритися через похолодання. Однак у планах фермерів – використати технології десикації, щоб прискорити процес дозрівання.

Відсутність дощів – не перешкода для бавовнику

З початку літа на Одещині не було дощів понад два місяці. Однак, як розповіла Стоянова, бавовник доволі добре витримав посуху навіть на тих ділянках, де не було зрошення.

Ми висадили частину сортів без зрошення під природні опади, і, на наше велике здивування, вони витримали посуху й дали непоганий врожай. Без зрошення ми отримали до тонни з гектара, а якість волокна була значно кращою,

– зазначила фермерка.

Зверніть увагу! Водночас на зрошуваних ділянках урожайність була вищою: отримали 2,6 тонни з гектара. Це показник, який дає можливість говорити про потенціал цієї культури за оптимальних умов.

