7 вересня, 10:04
Хробаки – не єдиний варіант: яку наживку обрати для риболовлі

Валерія Городинська
Основні тези
  • Для збільшення улову риби рекомендується використовувати феромонові добавки та різні наживки, такі як мотиль, опариша, лялечки мух, жуки, риба-живець, а також рослинні насадки, такі як зерна кукурудзи, гороху, перловки.
  • Вибір наживки залежить від сезону та виду риби: для щуки підходять воблери, для лящів – личинки хрущів, для карася та коропа – хліб з ароматизаторами. 

Результати риболовлі залежать не лише від місця, де відбувається полювання на рибу, але й від обраної наживки. Відповідно до види риби, наживки та приманки можуть бути різними: жуки, лялечки мух, опариші тощо.

Яку наживку варто обирати рибалкам?

Для того, щоб збільшити улов риби в холодній та теплій воді варто використовувати під час риболовлі феромонові добавки, передає 24 Канал з посиланням на Держагентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Черкаській області.

Крім того, в Держагентстві радять також використовувати різні насадки, наживки та приманки. Річ у тім, що якщо риба не клює на хробака, що вважається стандартною приманкою, то це не означає, що в річці чи озері немає риби. Вся справа в наживці.

Яку наживку можна обирати, крім хробаків:

  • Мотиль,
  • Опариша,
  • Лялечки мух,
  • Жуки,
  • Риба-живець (при ловлі на велику хижу рибу).

Натомість з рослинних насадок можна взяти зерна кукурудзи, гороху, перловки чи навіть тісто.

Важливо! У кожну пору року потрібно обирати різні насадки. Наприклад, влітку краще обирати рослинні насадки, а навесні – тваринні. Водночас варто не забувати, що інколи краще пробувати два типи насадок, бо бувають винятки.

Як підібрати наживку під окремий вид риби?

  • Наприклад, щука клює на різну приманку, серед якої є воблери (імітатори дрібної рибки), блешні та силіконові приманки. Натомість якщо ловити на живця, то обирайте невеликі риби, як-от окунь, плотву, уклейку.

  • Для лящів найкращою наживкою будуть личинки хрущів, які можна знайти в парниках, під перепрілим листям чи в парниках. Крім ляща на личинки хрущів можна зловити сазана та в'язя.

  • Відомо, що під час риболовлі на карася та коропа добре використовувати хліб як наживку. Вона стає ефективнішою, якщо з хлібом використовувати ще й ароматизатори. 