Нічна риболовля у 2026 році: коли можна ловити рибу, не ризикуючи штрафами
18 квітня, 20:43
Нічна риболовля у 2026 році: коли можна ловити рибу, не ризикуючи штрафами

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Нічна риболовля під час воєнного стану обмежена комендантською годиною, яка триває з 00:00 до 05:00, і порушення може призвести до штрафів або арешту.
  • З 1 квітня діє весняно-літня заборона на вилов риби, пов'язана з нерестом, і тривалість заборони залежить від регіону та водойми.

З настанням теплих днів чимало рибалок віддають перевагу нічній риболовлі. Однак в умовах воєнного стану вона має свої особливості, які варто знати, щоб не натрапити на штрафи.

Чи можна ловити рибу вночі? 

Нічна риболовля має свою особливу атмосферу й переваги, яких складно досягти вдень, пише The Environmental Literacy Council

Дивіться також Календар рибалки на квітень 2026 року: коли та на що риба буде клювати найкраще 

У темну пору доби багато видів риби стають активнішими. Вони виходять на мілководдя, сміливіше шукають їжу й менше реагують на шум. Зокрема, це стосується таких хижих та донних видів:

  • сом;
  • судак;
  • щука;
  • лящ;
  • короп тощо. 

Ще один плюс нічної риболовлі – це відсутність спеки та натовпів. Вночі на водоймах спокійніше, тому можна зосередитися на процесі й отримати задоволення від риболовлі. 

До того ж вудити під зорями особливо приємно – приємна атмосфера та звуки нічної природи дозволяють розслабитися і перезавантажитися. 

Однак у війну в Україні діє комендантська година. У Києві, наприклад, вона триває із 00:00 до 05:00 ранку.  У цей час забороняється: 

  • перебувати на вулиці та у громадських місцях;
  • переміщатися транспортом без спецперепустки або пішки.

Перебувати на водоймі під час комендантської години без спеціальної перепустки не можна. Тож краще завершити риболовлю раніше, аби до опівночі бути вдома і не ризикувати натрапити на санкції. 

Зауважте! За порушення передбачені штрафи, громадські роботи або навіть адміністративний арешт до 15 діб.

Які ще обмеження на риболовлю у квітні? 

На додачу рибалкам варто пам'ятати про сезонні обмеження. З 1 квітня на більшості водойм України розпочалася традиційна весняно-літня заборона на вилов риби, нагадали у Державному агентстві України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм

Ці обмеження пов'язані із нерестом риби і необхідні для її нормального розмноження. Тривалість заборони залежить від регіону та водойми. 

 


Під час нересту риба через зосередження на процесі розмноження є дуже вразливою і потребує захисту, 
– наголосив голова Держрибагентства Ігор Клименок.

Загалом рибалити у цей період можна, але з обмеженнями: 

  • лише з берега;
  • за межами нерестовищ;
  • гачковими снастями з кількістю гачків не більше двох на рибалку;
  • або спінінгом з однією штучною приманкою.

Важливо! У період нересту не можна пересуватися будь-яким транспортом і моторними суднами, окрім суден органів рибоохорони. Також забороняється промислове рибальство та підводне полювання.

Чи можна ловити рибу на орендованому ставку? 

  • В Україні громадяни мають право користуватися водоймами на умовах загального водокористування. Це означає, що кожен може вільно і безплатно відпочивати біля води, купатися, плавати на човнах, а також займатися любительською чи спортивною риболовлею без оформлення спеціальних дозволів.

  • Водночас значна частина ставків передається в оренду. У таких випадках орендар може встановлювати власні правила користування водоймою, наприклад, обмежувати обсяги вилову або запроваджувати плату за риболовлю.

  • Попри це, навіть на платних водоймах передбачені пільги для окремих категорій. Безплатно рибалити (за наявності відповідного посвідчення) можуть діти до 16 років, люди з інвалідністю I та II груп, а також ліквідатори аварії на ЧАЕС I та II категорій. При цьому дітям дозволено ловити рибу самостійно лише з берега.