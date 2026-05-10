Оформлення спадщини на землю у 2026 році: скільки доведеться заплатити і які нюанси можуть бути

Переоформлення землі зі спадщини – один із найпоширеніших процесів. Однак не завжди на ділянці є всі необхідні документи, тому спочатку треба зробити їх. Суми на послугу коливаються від кількох до десятка тисяч, залежно від індивідуальних умов.

Що потрібно знати про оформлення спадщини на землю?

Про те, які особливості отримання у спадок землі, йдеться на ресурсі Prikhodko&Partners.

Як зазначається на ресурсі, передача землі у спадок є одним із найскладніших питань. Однак важливо розв'язувати ситуацію відповідно до законодавства та з дотриманням алгоритму дій.

Переоформлення земельної ділянки у спадщину відбувається у 8 етапів:

відкриття спадкової справи;

подання заяви від спадкоємців на прийняття спадщини;

визначення спадкового майна, перевірка реєстрації;

отримання свідоцтва про смерть (підтверджує право на земельну ділянку) та свідоцтва про право на спадщину;

визначення порядку спадкування землі (залежно від наявності заповіту);

отримання довідки про оцінку землі, яку передають у спадщину;

отримання витягу з Державного земельного кадастру на земельну ділянку;

реєстрація права власності в Державному реєстрі.

Зауважте! Переоформлення спадкової землі це фактично звичайне переоформлення спадщини. Тобто інструкція відносно однакова. Єдина різниця у документах та діях на певних етапах.

Водночас потрібно враховувати, що є документи, без яких спадкоємець не зможе переоформити спадщину на землю. Йдеться про кадастровий номер ділянки.

Без цього номера не можна засвідчити існування землі. Також без документа не можна буде отримати ключове свідоцтво про право на спадщину на земельну ділянку. А це основний документ для справи.

Тож, на ресурсі "Безоплатна правнича допомога" зазначають, що перед оформленням спадщини, треба переконатися: чи має земля кадастровий номер. Якщо ні, потрібно пройти такі дії:

замовлення технічної документації із землеустрою;

ділянку зареєструють в Державному земельному кадастрі;

землі присвоять кадастровий номер.

Після цього з кадастру потрібно оформити витяг, який передати нотаріусу для подальшого переоформлення спадщини.

Які ціни на переоформлення землі?

Загалом потрібно враховувати, що в суму переоформлення входять послуги нотаріуса, відкриття спадкової справи, отримання витягів з реєстрів, реєстрація права власності, оцінка землі.

Важливо! Остаточна ціна залежить від того, до якого нотаріуса звернутись – приватного чи державного. Також на вартість може впливати регіональний чинник.

Середні ціни по Україні на переоформлення землі зі спадщини коливаються від 2 до 10 тисяч гривень. Це найпоширеніші випадки для українців.

Якщо звертатися до приватного нотаріуса – його послуги будуть дорожчими. Наприклад, на сайті адвокатської компанії "Юрінком" пропонують такі ціни:

Перелік послуг з оформлення спадщини та їх ціни / Скриншот з сайту "Юрінком"

Також потрібно враховувати додаткові витрати на присвоєння кадастрового номера, якщо такого немає.

Як розповів у коментарі для 24 Каналу Артем Ріпенко, доктор юридичних наук, адвокат, партнер Юридичної компанії "Де-Юре", ціна конкретного виду документів залежить від обставин присвоєння номера.

Ціна такої документації разом із необхідними геодезичними вишукуваннями може становити від декількох тисяч гривень до десятків чи навіть сотень тисяч,

– пояснив Ріпенко.

Юрист наголосив, що кінцева вартість залежатиме від площі ділянки, регіону, землевпорядника. Найпоширеніші ціни для українців тут становлять 2 – 30 тисяч гривень.

Що ще потрібно знати про земельні питання?

Кадастровий номер є основним документом для будь-яких дій із землею. Саме цей документ "зараховує" ділянку до Державного земельного кадастру.

Надалі можна брати витяг з ДЗК щодо ділянки. Там буде вичерпна інформація про землю. Тобто зазначатиметься кадастровий номер та інші важливі дані щодо ділянки.

Водночас якщо ділянка не внесена до державного реєстру – вона вважається "нічиєю". Так, землю може забрати держава, особливо під час воєнного стану. Ділянку найімовірніше віддадуть під стратегічні державні потреби, зокрема з інфраструктури чи оборони.