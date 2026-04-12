Оренда землі у квітні 2026 року: скільки коштує гектар державних ділянок

Навесні 2026 року ціни на оренду державних сільськогосподарських земель залишаються різними залежно від регіону, розміру ділянки. Водночас на державних аукціонах стартові ціни в рази менші від кінцевих, статистику яких можна побачити після завершення торгів.

Скільки коштує оренда землі у квітні?

Про те, які ціни на оренду землі в Україні у 2026 році, йдеться на ресурсі "Земельний банк".

Так, українцям з 6 по 10 квітня пропонували наступні лоти суборенди державних сільськогосподарських земель з системи Prozorro.Продажі:

Закарпатська область (4,61 гектара) – стартова вартість від 18 112,72 гривні;

Закарпатська область (7,19 гектара) – стартова вартість від 19 959,55 гривні;

Закарпатська область (7,21 гектара) – від 19 260,38 гривні;

Хмельницька область (23,78 гектара) – від 28 239,77 гривні;

Хмельницька область (24 гектари) – від 71 255,61 гривні;

Закарпатська область (26,87 гектара) – від 105 916,56 гривні;

Хмельницька область (30,25 гектара) – від 35 922,67 гривні.

Зверніть увагу! Перевіряти "найсвіжіші" та реальні ціни на оренду землі можна на ресурсах державних аукціонів. Водночас аби дочекатися готових показників оренди землі за гектар у певній області чи в Україні загалом, потрібно дочекатися статистики після торгів.

Остання статистика ресурсу два тижні тому мала такий показник: середня вартість суборенди за 1 гектар становила 13 687 гривень.

Скільки коштує купити землю в Україні у 2026 році?

За дослідженням Опендатабот протягом березня 2026 року ціна землі з сільськогосподарським призначенням становила в середньому 77 153 гривень за гектар.

Зверніть увагу! У лютому один гектар землі коштував 69 780 гривень. Це на 10,6% дешевше, ніж у березні.

Попри те, що вартість землі зросла, показник березня не перевищив січень 2026 року. Саме тоді зафіксували найвищу ціну на землю від початку повномасштабної війни. Йдеться про майже 100 тисяч гривень за гектар, або якщо точніше – 95 768 гривень.

Найдорожчі земельні ділянки в березні продавали на Івано-Франківщині, де середній показник вартості за гектар становив 172 495 гривень.

Найдешевше у третьому місяці 2026 року коштувала земля на Херсонщині – 35 668 гривень.

Скільки в середньому коштує гектар землі в Україні / Інфографіка Опендатабот

