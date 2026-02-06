У Нідерландах зафіксували перший у Європі випадок пташиного грипу у молочної корови

У Нідерландах виявили антитіла до високопатогенного пташиного грипу H5N1 у молочної корови, що свідчить про перенесене зараження. Це перший підтверджений випадок інфікування великої рогатої худоби цим вірусом у Європі.

У корови виявили пташиний грип

У Нідерландах у молочної корови виявили антитіла до високопатогенного пташиного грипу H5N1, що свідчить про перенесене зараження, повідомляє Food Safety Magazine. За результатами аналізу полімеразної ланцюгової реакції встановлено, що під час тестування тварина вже не виділяла вірус.

Читайте також На Прикарпатті спалахи АЧС: у регіоні посилюють контроль популяції диких свиней

Обстеження поголів'я на фермі провели після того, як у кота, який там утримувався, підтвердили інфікування H5N1. Розслідування Управління з безпеки харчових продуктів та споживчих товарів Нідерландів (NVWA) показало, що в середині грудня у корови спостерігалися симптоми, характерні для пташиного грипу, зокрема мастит і зниження надоїв. Згодом тварина повністю одужала.

Інші молочні корови на фермі дали негативні результати тестів на вірус, водночас аналізи на наявність антитіл ще тривають. До завершення розслідування на господарстві діють тимчасові обмеження.

Який ризик поширення хвороби від корів?

NVWA також відібрало проби молока від 20 корів і з резервуара зберігання. Молоко з ферми використовують виключно для пастеризованої продукції, оскільки пастеризація ефективно знищує вірус H5N1. Молоко від хворої корови в період захворювання не потрапляло в харчовий ланцюг.

Водночас у Європейському агентстві з безпеки харчових продуктів раніше заявляли, що ризик поширення пташиного грипу від молочної худоби зі США до Європи є дуже низьким, але закликали до посиленого нагляду. У Вагенінгенському університеті зазначають, що для виявлення можливих зоонозних адаптацій вірусу необхідно виділити сам вірус, адже наявність антитіл не дає змоги зробити такі висновки.

Окремо в університеті повідомили, що поточні дослідження підтвердили ефективність двох вакцин проти пташиного грипу у зниженні смертності птиці, інфікованої високопатогенним вірусом, однак для оцінки впливу вакцинації на передачу інфекції потрібні додаткові експерименти.

На Чернігівщині зафіксували спалах пташиного грипу: запровадили карантин