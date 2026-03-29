Цю рибу можна ловити з 1 квітня – правила для рибалок в Україні змінюють

Уже незабаром правила любительського рибальства в Україні змінять. Заборона на вилов одного з видів прісноводних хижаків перестане діяти 1 квітня.

Яку заборону скасують в Україні?

Йдеться про превентивний захід задля забезпечення сприятливих умов нерестової міграції та природного відтворення популяції. Деталі повідомили в Державній екологічній інспекції.

Заборона на вилов щуки діяла з 15 лютого по 31 березня 2026 року. Такий період зумовлений унікальним біологічним циклом хижака, нерестова активність якого розпочинається значно раніше, аніж в інших риб – за температури води 3 – 5 градусів тепла.

У цей період щука здійснює активні міграції на мілководні ділянки, де відбувається дозрівання ікри та молок. А оскільки під час нересту риба є найбільш вразливою до вилову, це може негативно вплинути на відтворення її популяції.

Цікаво! Щука регулює чисельність дрібної та ослабленої риби, підтримуючи екологічний баланс у водоймах.

У Держрибагентстві нагадують, що під час заборони передбачено покарання – від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності. Окрім того, йдеться про відшкодування збитків, а компенсація за один екземпляр незаконно виловленої щуки (незалежно від її розміру та ваги) становить 3 468 гривень.

Однак навіть попри закінчення заборони на вилов щуки 1 квітня, чинною залишається низка інших обмежень для рибалок.

Добова норма вилову становить 3 кілограми, а також додатково одна особина, розмір якої перевищує мінімально дозволений для вилову (для щуки звичайної це 50 сантиметрів).

Якщо вам потрапила на гачок рибина, розмір якої менший за мінімально дозволений, – обережно зніміть її та випустіть назад у водойму,

– застерігають в рибоохоронному патрулі.

