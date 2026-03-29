Цю рибу можна ловити з 1 квітня – правила для рибалок в Україні змінюють
- Заборона на вилов щуки в Україні закінчується 1 квітня, але інші обмеження для рибалок залишаються чинними.
- Добова норма вилову – 3 кілограми, плюс одна особина щуки звичайної, розмір якої перевищує 50 сантиметрів.
Уже незабаром правила любительського рибальства в Україні змінять. Заборона на вилов одного з видів прісноводних хижаків перестане діяти 1 квітня.
Яку заборону скасують в Україні?
Йдеться про превентивний захід задля забезпечення сприятливих умов нерестової міграції та природного відтворення популяції. Деталі повідомили в Державній екологічній інспекції.
Заборона на вилов щуки діяла з 15 лютого по 31 березня 2026 року. Такий період зумовлений унікальним біологічним циклом хижака, нерестова активність якого розпочинається значно раніше, аніж в інших риб – за температури води 3 – 5 градусів тепла.
У цей період щука здійснює активні міграції на мілководні ділянки, де відбувається дозрівання ікри та молок. А оскільки під час нересту риба є найбільш вразливою до вилову, це може негативно вплинути на відтворення її популяції.
Цікаво! Щука регулює чисельність дрібної та ослабленої риби, підтримуючи екологічний баланс у водоймах.
У Держрибагентстві нагадують, що під час заборони передбачено покарання – від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності. Окрім того, йдеться про відшкодування збитків, а компенсація за один екземпляр незаконно виловленої щуки (незалежно від її розміру та ваги) становить 3 468 гривень.
Однак навіть попри закінчення заборони на вилов щуки 1 квітня, чинною залишається низка інших обмежень для рибалок.
Добова норма вилову становить 3 кілограми, а також додатково одна особина, розмір якої перевищує мінімально дозволений для вилову (для щуки звичайної це 50 сантиметрів).
Якщо вам потрапила на гачок рибина, розмір якої менший за мінімально дозволений, – обережно зніміть її та випустіть назад у водойму,
– застерігають в рибоохоронному патрулі.
Що варто знати про інші заборони?
Нагадаємо, ловити раків заборонено по Україні до 30 червня. Виняток – водойми Закарпаття, де проживає червонокнижний широкопалий рак, тож обмеження там діють постійно.
Однак щодо деяких видів риб заборон немає взагалі – через їхню надмірну чисельність або негативний вплив на місцеву фауну. Йдеться про атерину, верховодку, карликового американського сома, ротаня-головешку, сонячного окуня, тюльку та чебачка амурського.