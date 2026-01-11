Яку рибу можна зловити у січні: важливі поради для рибалок

Багато хто вважає, що взимку неможливо наловити значну кількість риби. Насправді зимова риболовля може бути доволі продуктивною. Це імовірно за умови, що ви підготувались до цього.

Що важливо знати про риболовлю у січні?

Надзвичайно важливо обирати правильне місце для риболовлі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Fisher.

Клювання риби в порівнянні з груднем загасає, а на окремих водоймах майже припиняється. Причина цього насамперед у неоднаковому стані водного середовища. У невеликих, дрібних водоймах закритого типу, багатих на водну рослинність, розчиненого у воді кисню значно менше, ніж у великих і глибоких,

– йдеться у публікації.

У січні найкраще ловити рибу саме у великих водоймах та річках. До того ж важливо, аби:

ці водойми були проточні;

там були підводні ключі.

Лайфхак! Для вдалої риболовлі, обирайте водойми, де є незамерзаючі ділянки.

Яка риба зазвичай ловиться у січні:

щука;

йорж;

плотва;

підліщик;

окунь;

судак;

головень.

Аби риболовля була вдалою, також важливо обрати правильні снасті. Вони мають бути більш чутливі. Як повідомляє рибоохоронний патруль, досвідчені рибалки використовують саме мормишку.

На мормишку з використанням поплавка досить успішно ловиться карась, плотва, підлящик, густера і окунь. Щуку в основному ловлять, використовуючи жерлиці, також можна спробувати удачу, спробувавши стрімке блешніння важкими блешнями,

– вказує патруль.

