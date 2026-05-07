Виробники яблук працюють навмання: ринок не знає реальних запасів
- Український ринок яблук стикається з невизначеністю через відсутність точної інформації про запаси, що ускладнює прогнозування цін.
- Ціни на яблука в супермаркетах коливаються від 38,90 до 42 гривень за кілограм, залежно від мережі.
Український ринок яблук входить у фінальну частину сезону в умовах невизначеності щодо реальних запасів продукції у сховищах. Експерти попереджають, що це може спровокувати різкі коливання цін найближчим часом.
Ринок яблук працює в умовах невизначеності
Експертка плодоовочевого ринку ІА "АПК-Інформ" Ксенія Гусєва та керівник компанії USPA Fruit Володимир Гуржій зазначають, що учасники ринку не мають повної інформації про обсяги яблук, які залишаються у сховищах, повідомляє AgroTimes. За словами фахівців, дані про запаси є уривчастими та не дозволяють сформувати чітке розуміння ситуації.
Через це виробникам і трейдерам складно прогнозувати подальшу динаміку цін та планувати продажі.
У результаті частина господарств намагається швидко реалізувати продукцію, побоюючись падіння цін, тоді як інші навпаки відкладають продажі до завершення сезону в надії отримати вищу вартість.
Експерти попереджають про ризик цінової корекції
Аналітики наголошують, що обидві стратегії несуть суттєві ризики для виробників. Швидкий продаж може призвести до втрати потенційного прибутку, а затягування реалізації – до погіршення якості яблук під час зберігання.
Крім того, існує ризик, що ринок не зможе своєчасно поглинути всі залишки продукції. У такому разі наприкінці сезону можливий різкий перегляд цін.
Експерти вважають, що відсутність правдивої статистики щодо запасів яблук лише підсилює нестабільність на ринку та ускладнює роботу як виробників, так і експортерів.
Скільки наразі коштують яблука в українських магазинах?
Наразі, за даними "Мінфіну", у супермаркетах великих українських мереж встановилися такі ціни на яблука:
- Metro 42 гривні за кілограм;
- Novus 39,99 гривні за кілограм;
- АТБ 39,90 гривні за кілограм;
- Auchan 38,90 гривні за кілограм;
- Сільпо 40 гривень за кілограм.
Українські яблука під загрозою: імпорт із Південної півкулі тисне на ціни
Додатковий обсяг імпортних яблук з Південної півкулі створює серйозний тиск на ціни на українському ринку.
Значні запаси яблук у Польщі та зростання імпорту з Бразилії, Чилі та Південно-Африканської Республіки підсилюють конкуренцію, що може призвести до зниження цін на вітчизняну продукцію.
У таких умовах вікно для вигідного продажу суттєво звужується. Затримка з реалізацією може призвести до накопичення запасів і подальшого падіння цін на внутрішньому та зовнішньому ринках.