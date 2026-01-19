Ріпак тримає експортні ціни: чому він дорожчає всередині країни

Минулого тижня експортні ціни на ріпак в українських портах залишалися стабільними, без різких валютних коливань. Водночас на внутрішньому ринку олійна помітно подорожчала на тлі ослаблення гривні.

Що відбувається на ринку ріпаку?

На експортному напрямку протягом минулого тижня істотних змін цін на ріпак не зафіксовано, повідомляє 24 Канал із посиланням на АПК-Інформ. В українських портах культура торгувалася в діапазоні 540 – 545 доларів США за тонну на умовах СРТ-порт.

Світовий ринок перебував в очікуванні підсумків торгівельних переговорів між Китаєм і Канадою. За попередньою інформацією, сторони досягли певних домовленостей, зокрема щодо можливого зниження імпортного мита на канадську канолу до 15 відсотків з 1 березня поточного року та тимчасового призупинення мита на окремі аграрні товари, у тому числі ріпаковий шрот.

Це може підтримати ринок канадської каноли, однак сезонне насичення світової пропозиції здатне частково нівелювати позитивний ефект.

На внутрішньому ринку України ціни попиту на ріпак зросли доволі відчутно. Основним чинником подорожчання стало зниження курсу гривні до долара США, при цьому найбільш активне підвищення цін демонстрували експортно орієнтовані компанії – до 22 600 – 23 700 гривень за тонну на умовах EXW.

