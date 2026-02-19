Росіяни завдали удару по українській фермі: загинули десятки тварин
- Росія завдала удару дроном по фермі у Харківській області.
- Внаслідок атаки загинуло близько 100 свиней та постраждав працівник.
На одній з українських ферм загинуло близько 100 голів свиней. Також відомо про постраждалого чоловіка.
Що відомо про російську атаку на ферму у Харківській області?
Всі ці події відбулися на тлі ворожої атаки на ферму у Харківській області, про що повідомили у ДСНС.
Читайте також Це має знати кожен фермер: які нові правила бронювання аграріїв у 2026 році
У четвер, вдень 19 лютого, росіяни завдали удару дроном по приватному фермерському господарству у селі Дворічний Кут Солонцівської громади Харківського району. Внаслідок атаки виникли руйнації, а також пожежа на даху будівлі ферми. Площа займання становила 40 метрів квадратних.
Постраждав працівник ферми – чоловік 1967 року народження. Крім того, загинуло близько 100 голів свиней.
Зверніть увагу! До ліквідації наслідків обстрілів залучались підрозділи ДСНС, вогнеборці місцевої пожежної команди, а також сапери та офіцер-рятувальник громади.
Майже 740 разів росіяни обстріляли Харківщину з початку 2026 року. Половина ударів завдавалися дронами. Про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Згідно з його словами, Харківщина залишається під постійним вогнем ворога. Зокрема Росія нещадно б’є по цивільних. Він повідомив, що цьогоріч в області вже є 62 загиблих, серед яких 5 дітей. Крім того, пошкоджено понад 1 200 цивільних об’єктів.
Що ще слід знати українцям?
Росія "шкодить" агросектору України не лише ударами. Москва також активно краде українське зерно.
Лише у 2025 році країна-агресорка вивезла з окупованих територій України зерна на 400 мільйонів доларів – понад 2 мільйони тонн. Найбільше – до Єгипту.
Кремль вивозить з окупованих територій також вугілля, кокс, каолін, залізну руду, соду та сталь.