Агросектор России стал нерентабельным

Несмотря на все заявления Кремля о "самообеспеченности" агропродукцией, рентабельность и объемы в российском агросекторе неуклонно падают, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Смотрите также Херсонские аграрии собрали первые 500 тонн арбузов

Так, Кремль заявляет, что Россия якобы достаточно обеспечена зерном, маслом, сахаром, мясными продуктами и тому подобное. Однако санкции и война привели к высокой стоимости кредитных ресурсов, за счет которых выживают российские аграрии.

Россияне пытаются поддерживать инвестиционную привлекательность сельскохозяйственной отрасли и сократить импортозависимость. Но несмотря на усилия Кремля до сих пор наблюдается ряд проблем:

Рентабельность агросектора упала с 20,3% в 2022 году до 18,2% в 2025 году. Для привлечения инвестиций этот показатель должен быть не менее 30%.

Семенная база в России очень импортозависимая. Особенно это касается обеспечения семенами сахарной свеклы и картофеля.

Санкции привели к удорожанию кредитов и сельскохозяйственной техники. Продажи российской с/х техники с начала 2025 года упали на 32%.

Обратите внимание! В СЗР добавили, что зато отмечается рост в России импорта продукции АПК до 12,9 миллиарда долларов США (+12,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2024 года).