Какие установлены сроки

В период действия военного положения договоры аренды сельхозземель, срок действия которых истек после введения в Украине 24 февраля 2022 года военного положения, считаются обновленными на 1 год, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Также для этого не требуется волеизъявления сторон таких договоров и внесения сведений о возобновлении договора в Государственный реестр прав.

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На все договоры аренды, в которых срок аренды истекает с 19 ноября 2022 года больше не распространяется норма об их автопролонгации на один год, следовательно, их прекращение происходит в общем порядке.

Объект по договору аренды земли считается переданным арендодателем арендатору с момента государственной регистрации права аренды, если иное не установлено законом.

Срок действия договора аренды земли определяется по соглашению сторон, но не может превышать 50 лет. Дата окончания действия договора аренды исчисляется с даты его заключения. Право аренды земельного участка возникает с момента государственной регистрации такого права.

После завершения строительства и принятия объекта в эксплуатацию добросовестный арендатор земельного участка, предоставленной для нужд строительства и обслуживания соответствующего объекта, имеет право на первоочередное заключение договора аренды земли сроком до 50 лет или прекращение действия договора аренды земли.

Важно! При передаче в аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения для ведения товарного сельскохозяйственного производства, фермерского хозяйства, личного крестьянского хозяйства срок действия договора аренды земли определяется с согласия сторон, но не может быть менее 7 лет.

Какие сроки предусмотрены для сельхозземель

При передаче в аренду для ведения товарного сельскохозяйственного производства, фермерского хозяйства, личного крестьянского хозяйства земельных участков сельскохозяйственного назначения, которые являются земельными участками мелиорированных земель и на которых производится гидротехническая мелиорация, срок действия договора аренды земли определяется с согласия сторон, но не может быть менее 10 лет.

Важно! В договор аренды земли включается обязательство арендатора осуществлять инвестиции в развитие и модернизацию соответствующих мелиоративных систем и объектов инженерной инфраструктуры и содействовать их надлежащей эксплуатации.

При передаче в аренду сельскохозяйственных угодий, которые расположены в пределах горного отвода, предоставленного для разработки месторождения нефти или газа, срок действия договора аренды земельных участков определяется с учетом сроков начала строительства скважин и производственных сооружений, связанных с их эксплуатацией, на арендованном участке или его части.

Лицо, которая управляет наследием, в составе которой есть земельный участок сельскохозяйственного назначения, что не находится в аренде, имеет право передать такой участок в аренду на срок до момента государственной регистрации права собственности наследника на такой земельный участок или до вступления в законную силу решения суда о признании наследства отумершим, о чем обязательно говорится в договоре аренды земельного участка.

Как происходит возобновление договора

Если срок действия договора аренды земельного участка истек в день или после смерти арендодателя, но до государственной регистрации права собственности на земельный участок за новым собственником (наследником), такой договор считается продленным (возобновленным) до момента государственной регистрации права собственности наследника или государственной регистрации права собственности на такой земельный участок по решению суда о признании наследства вымершим.

Обратите внимание! Договором аренды земли, договором об установлении земельного сервитута, договорами о предоставлении права пользования земельным участком для сельскохозяйственных нужд или застройки может устанавливаться условие возобновления таких договоров.

Условие возобновления договора не может устанавливаться в договоре аренды земли, договоре об установлении земельного сервитута, договорах о предоставлении права пользования земельным участком для сельскохозяйственных нужд или для застройки земельных участков государственной и коммунальной собственности, кроме случаев, если на таких земельных участках расположены здания или сооружения, находящихся в собственности пользователя или приобретателя права пользования земельным участком.

Какие особенности процесса возобновления договора

Если договор содержит условие его возобновления по истечении срока, на который он заключен, этот договор возобновляется на такой же срок и на таких же условиях. Возобновлением договора считается возобновление договора без совершения сторонами договора письменной сделки о его возобновлении в случае отсутствия заявления одной из сторон об исключении из Государственного реестра прав на недвижимое имущество сведений о возобновлении договора. Совершение других действий сторонами договора по его возобновлению не требуется (статья 126-1 Земельный кодекс Украины).

Сторона договора, желающая воспользоваться правом отказа от возобновления договора не позднее чем за месяц до даты окончания действия такого договора, подает в Государственный реестр прав на недвижимое имущество заявление об исключении из этого реестра сведений о возобновлении договора.

В случае отсутствия заявления об исключении из Государственного реестра прав на недвижимое имущество сведений о возобновлении договора к дате окончания действия такого договора после наступления соответствующей даты окончания действия договора государственная регистрация вещного права продлевается на тот же срок.

Важно! Государственная регистрация прекращения права аренды земельного участка, переданным в аренду лицом, которая использует соответствующий земельный участок на праве эмфитевзиса, если такое прекращение произошло в связи с прекращением права эмфитевзиса, производится без подачи соответствующего заявления заявителями одновременно с государственной регистрацией прекращения права эмфитевзиса.