Популярная ягода значительно подешевела: сколько стоит килограмм
Популярная в Украине ягода значительно подешевела за выходные. Цена упала на треть.
Каковы в настоящее время цены на черешню
Речь идет о черешне, цена за килограмм которой в среднем упала со 120 до 80 гривен, о чем говорится на сайте "Столичный".
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Ягоду сейчас продают в диапазоне от 50 до 100 гривен за килограмм.
В частности, импортная черешня по-прежнему дороже отечественной. Хотя и она теперь продается дешевле — вместо 150 гривен — 120 гривен за килограмм.
- Крупная черешня темного цвета стоит 120 гривен за килограмм.
- Более мелкая и светлая — 80 гривен за килограмм.
Об этом говорится в обзоре фруктов в Facebook.
Вишня пока что остается "дороже" черешни. Цены на вишню варьируются от 90 до 120 гривен за килограмм.
Таким образом, цены на ягоду, пользующуюся большим спросом в Украине, в настоящее время снизились. Поэтому приобрести ее можно довольно выгодно. В то время как стоимость вишни пока продолжает расти.
Что еще известно о черешне
Напомним, что еще несколько недель назад цены были несколько иными. Средняя стоимость черешни в Украине составляла от 70 до 150 гривен за килограмм.
В начале лета стоимость черешни могла доходить до 200 гривен за килограмм. Причиной таких цен был эффект раннего старта и дорогого импорта, а не последствия потери урожая.