Украинские садоводства снижают стоимость своих яблок на рынке

В Украине постепенно снижается торговая активность на рынке яблок. Садоводы уже не надеются на повышение цен.

Почему цена на яблоки падает

Аналитики объясняют ситуацию, сложившуюся на рынке яблок тем, что многие производители потеряли надежду на очередное повышение цен в этом сегменте и начали распродавать данные фрукты из хранилищ, сообщает 24 Канал со ссылкой на East Fruit.

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В связи с этим предложение яблок на рынке заметно выросло, и украинские садоводы вынуждены снижать цены на свою продукцию. Так, на данный момент качественное яблоко поступает в продажу по цене 22 – 30 гривен за килограмм (53 – 72 цента за килограмм), что в среднем на 12% дешевле, чем в конце прошлой недели.

При этом стоит отметить, что несмотря на снижение отпускных цен, на сегодня яблоки в Украине поступают в продажу в среднем на 48% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

Обратите внимание! В то же время операторы рынка не исключают дальнейшего снижения цен в данном сегменте, поскольку качество яблок в хранилищах продолжает стремительно ухудшаться, а спрос на эти фрукты остается на достаточно низком уровне из-за высоких отпускных цен.