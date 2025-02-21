В Украине заметно подешевела капуста: какие цены в магазинах

После рекордного роста цен на капусту, сейчас происходит существенное удешевление популярного овоща. Причины снижения цены являются обычными для этого времени года.

Почему цены на капусту пошли вниз

На украинском рынке белокочанной капусты наблюдается значительное снижение торговой активности, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit.

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Еще в конце прошлой недели предложение данной продукции на рынке Украины значительно увеличилось, поскольку фермеры, которые ранее воздерживались от продажи в ожидании дальнейшего роста цен, начали распродавать имеющиеся объемы этого овоща. Принять такое решение производители были вынуждены из-за стремительного ухудшения качества капусты в хранилищах.

Как менялись цены на капусту Увеличение предложения белокочанной капусты уже негативно повлияло на цены в данном сегменте. Если еще с середины января фермеры практически ежедневно повышали цены на этот овощ, то уже сегодня большинство производителей вынуждены пересматривать цену на эту продукцию в сторону снижения.

Так, на сегодня белокочанная капуста поступает в продажу от фермеров по 32 – 38 гривен за килограмм (77 – 91 цент за килограмм), что в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

В то же время хозяйства, которые имеют запасы качественной продукции, с продажами не спешат, поскольку уверены, что спрос на капусту активизируется ближе к концу текущего месяца.

Какие цены на капусту в магазинах

Журналисты 24 Канала исследовали цены на капусту в популярных магазинах Украины:

Капуста белокочанная, 1 килограмм

Novus 46,69 гривны;

Metro 44,80 гривны;

Auchan 44,80 гривны;

Megamarket 64,80 гривны;

АТБ 44,89 гривны;

Сильпо 49,40 гривны;

Капуста молодая, 1 килограмм

Auchan 87,50 гривны;

Megamarket 89,90 гривны;

Эксперты отмечают, что несмотря на снижение цен, на сегодня белокочанная капуста в Украине поступает в продажу в среднем в 4,5 раза дороже, чем за аналогичный период прошлого года.